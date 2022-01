Fuzil usado em atentado a viatura pode ter sido roubado do TJAM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A arma utilizada pelos criminosos que fuzilaram uma viatura da Polícia Civil no dia 6 de janeiro, enquanto chegava no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus e que deixou dois detentos mortos, supostamente, saiu do depósito do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, da 1ª Vara Criminal da Capital, pediu para que a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) abra uma investigação para apurar o caso.

Conforme o Processo n. 0624496-24.2021.8.04.0001, um fuzil da marca Taurus, modelo T4, foi apreendido no dia 6 de março de 2021, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste, em posse de Adriano de Souza Marques.

O fuzil pertencia a um empresário, que vendeu a arma para um policial militar no dia 3 de março de 2021. Em depoimento, no dia 5 de março, o PM afirmou que teve seu carro arrombado e que o fuzil estava dentro do veículo e tinha sido levado.

Após a absolvição de Adriano no dia 10 de junho de 2021, o TJAM solicitou dos antigos donos do fuzil - o empresário e policial - se algum deles gostaria de obter o armamento novamente, mas quando as partes se manifestaram, o fuzil já não estava mais no depósito público.

Seis meses depois, a arma teria, supostamente, aparecido no dia do atentado a viatura da PC-AM.

O coordenador da Comissão de Segurança do TJAM, desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, disse que segundo foi apurado inicialmente, “não há como afirmar que o fuzil usado na ação dos bandidos é o mesmo fuzil que foi extraviado do arquivo do TJAM, pois a numeração foi raspada”.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) também requisitou da PC-AM, por meio do Ofício n. 001/1PJ/2022, “a instauração do competente inquérito policial para apurar os fatos narrados ou juntar o presente feito em eventual investigação policial existente, sob cautelas legais”.

O presidente do TJAM, Des. Domingos Jorge Chalub, afirmou, em nota, que tem total interesse de que o caso seja esclarecido e já está sendo investigada a possibilidade da arma ter saído do depósito do Tribunal.

Confira a nota completa:

Em relação a informações divulgadas na imprensa acerca de utilização de uma arma em tiroteio ocorrido no último dia 6, nas proximidades do Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, e que teria desaparecido do Depósito Público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a Presidência da Corte esclarece o seguinte:

1. Todas as providências foram imediatamente tomadas para a devida apuração do caso, criminal e administrativamente, pois o TJAM se pauta pela idoneidade de seus atos, com precisão, lisura e respeito ao interesse público;

2. Entre as medidas adotadas estão a comunicação oficial, inclusive pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, à Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ/TJAM) para apuração, na esfera administrativa, de eventual responsabilidade de servidores da Corte em relação ao caso; e, ainda, à autoridade policial, na esfera criminal, para uma completa investigação e apuração de eventual crime.

Por fim, a Presidência do TJAM esclarece, ainda, que em razão da gravidade do fato, tem total interesse de que essas informações sejam apuradas com o máximo rigor.

A reportagem do Portal Em Tempo solicitou da Polícia Civil nota para esclarecimento do caso. No entanto, até o fechamento da matéria, não obteve resposta.

Relembre o caso:

Uma verdadeira cena de filme policial aconteceu em Manaus, no dia 6 de janeiro. Uma viatura da PC-AM foi metralhada enquanto saía de uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. O veículo levava três detentos, dois morreram e um ficou ferido. Além disso, uma investigadora da PC-AM também foi baleada e ficou ferida.

Segundo informações da polícia, os criminosos tinham como alvos os presos que foram até o fórum para audiência. O trio foi identificado como Matheus Danilo Barros Dias, de 24 anos, que morreu no ataque, Patrick Régis de Sena, 28 anos, e Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos.

