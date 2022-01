Dono de bar "Cervejeiros S.A" é morto a tiros em Manaus

O empresário ainda tentou desarmar o criminoso, mas não conseguiu | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O empresário Raniel Rico Henrique de Abreu, de 30 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (15), enquanto bebia com amigos em um bar localizado na rua Girua, no bairro Cidade Nova, na zona Norte. Ele seria proprietário do Cervejeiros S.A.

Raniel estava saindo de um bar, por volta das 5h30, após uma festa particular com amigos e funcionários, quando foi surpreendido por um homem, não identificado, que foi para cima da vítima.

Em uma tentativa de se defender, o empresário tentou desarmar o criminoso. No entanto, o suspeito disparou os tiros contra a vítima. Os disparos atingiram a cabeça e peito de Raniel.

O empresário ainda foi socorrido pelos amigos que participavam da festa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de ter entrado no SPA Danilo Corrêa.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar a motivação do crime.

Cervejeiros se pronuncia

Nas redes sociais, o bar Cervejeiros SA confirmou a morte do proprietário e lamentou o ocorrido. Na postagem, ainda agradeceu as mensagens de conforto e afirmou que Raniel era uma pessoa querida e alegre.

