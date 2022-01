Homem é morto a tiros em armazém de reciclagem em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Bráulio Mota da Silva, de 44 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (15), na Rua Multibrás, Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus. O homem não era morador do local e foi perseguido pelo criminoso.

De acordo com os policiais da 25º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), os criminosos estavam em uma motocicleta e um dos suspeitos desceu do veículo, em busca de Braúlio. A vítima foi perseguida e assassinada dentro de uma espécie de armazém onde são guardados materiais recicláveis.

Segundo os moradores, eles ouviram os disparos, e a saírem de suas casas para saber o que tinha acontecido, encontraram o homem morto.

O pai da vítima, que esteve no local, informou que o homem nunca falou se estava sendo ameaçado ou deu indícios de que era envolvido com o tráfico de drogas. A família não sabe o que Bráulio estava fazendo no local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros(DEHS) irá investigar a motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.

