Corpo é encontrado com marcas de tiros em ramal da Praia Dourada

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os visitantes da Praia Dourada se depararam com uma cena de crime na manhã deste domingo (16), no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no meio do ramal que dá acesso à praia. A vítima foi morta a tiros.

Visitantes estavam passando pelo local por volta das 6h, quando encontraram o corpo em um trecho do ramal. Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados sobre o encontro do desconhecido.

Pelo estado do corpo do desconhecido, é provável que ele tenha sido morto durante a madrugada e jogado no local.

A 20ª Cicom acionou os órgãos competentes e o Departamento de Polícia Técnico Cientifica (DPTC) realizou a perícia no corpo, onde foi constatado que ele tinha diversas marcas de tiros pelo corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, que estará disponível para identificação da família. O rapaz não aparenta ter mais de 30 anos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

Leia mais:

Dono de bar "Cervejeiros S.A" é morto a tiros em Manaus

Filhos matam pai esfaqueado e alegam defender a mãe