Detento do semiaberto é torturado e morto com tiros na cabeça no AM

O crime aconteceu na Comunidade São Jorge, em Presidente Figueiredo | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - Os moradores da Comunidade São Jorge, em Presidente Figueiredo, se depararam com uma cena sangrenta: Márcio Alves Leal, de 30 anos, foi encontrado morto após ter sido torturado e alvejado a tiros no Ramal da Morena, neste sábado (15). A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, estava com os braços amarrados e com diversos tiros na cabeça.

Segundo testemunhas, Márcio não residia na comunidade e teria sido sequestrado, e levado até lá. Os moradores encontraram o corpo da vítima e acionaram os policiais militares do município, que acionaram os órgão competentes.

A Delegacia Especializada em Homicidios e Sequestros (DEHS) irá investigar se a morte tem relação com o tráfico de drogas na região e se Márcio teria envolvimento com facções criminosas.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

