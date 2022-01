PM prende 20 pessoas em ações realizadas neste fim de semana no AM

Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 20 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante patrulhamentos realizados em Manaus e nos municípios | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 20 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante patrulhamentos realizados em Manaus e nos municípios de Boca do Acre, Coari, Lábrea e Tefé.



Crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo motivaram a maioria das prisões. Ao todo, foram apreendidas 17 armas de fogo, quatro balanças de precisão e a quantia de R$ 39,30 em espécie. A PMAM também cumpriu um mandado de prisão em aberto.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândidos Mariano (Rocam) prenderam, na manhã de sexta-feira (14), um homem de 39 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, e tráfico de drogas. A prisão aconteceu na rua Osvaldo de Andrade, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

Com o homem foram encontradas três armas, dois celulares, uma balança de precisão, além de duas porções de drogas e a quantia de R$ 210 em dinheiro. Ele foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado De Polícia.

Policiais da 9° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na manhã de sábado (15/01), um homem de 29 anos, pelos crime de porte ilegal de arma de fogo, na rua Pedras Preciosas, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. Com o homem foi apreendida uma arma de fogo calibre 32,e dois celulares.

Ainda no sábado, à noite, militares da Rocam prenderam um homem de 32 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na rua Teixeirão, bairro Compensa, zona oeste da capital. Durante a abordagem foi encontrado com ele um revólver calibre 38, com quatro munições intactas, além de 93 porções de drogas.

Interior – Na madrugada de sexta-feira, policiais da 3° Companhia Independente De Polícia Militar (CIPM), do município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), realizaram a apreensão de três armas de fogo, além de seis munições não deflagradas.

A ação ocorreu após os policiais receberem denúncias de que um homem estava na frente de um comércio vendendo armas de fogo. Ao chegarem ao local informado, os policiais identificaram o suspeito, com quem foi encontrada uma espingarda calibre 16.

Ao ser questionado, ele informou que tinha mais armas em casa, para onde os policiais dirigiram e onde realizaram a apreensão do restante do armamento. O homem, de 43 anos, foi conduzido ao 36° DIP.

Policiais do 5° Grupamento de Polícia Militar (GPM), de Carauari (a 788 quilômetros da capital), na manhã de sábado, prenderam quatro homens e apreenderam cinco armas de fogo, uma arma falsa, um rádio comunicador, três celulares e R$ 943,50 em dinheiro, além de 150 porções de drogas. As prisões e apreensões aconteceram após receberem denúncias anônimas. Os homens foram encaminhados a 65° DIP.

Na noite de domingo (16), policiais militares do município de Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus) prenderam uma mulher de 37 anos pelo crime de tráfico de drogas. Na residência dela foram encontradas três porções de drogas, três balanças de precisão, um celular e a quantia de R$ 1.995. Ela foi presa e encaminhada à 6° Delegacia Interativa de Polícia Civil de Lábrea.

