Casal é vítima de atentado em Manaus

Manaus (AM) - O homem e uma mulher, ainda não identificados, sofreram um atentado dentro do veículo picape modelo S10, na tarde desta terça-feira (18), em frente ao shopping Via Norte, localizado no bairro Monte das Oliveiras, avenida José Herique Bento Rodrigues, Zona Norte de Manaus.



Segundo informações da polícia, um veículo gol de cor vermelha, com três ocupantes, parou próximo ao carro do casal. Um dos criminosos saiu do carro, se aproximou da picape e efetuou diversos tiros contra o casal.

Populares registraram o ocorrido após o atentado:

Ainda segundo a polícia, o caso se trata de um crime encomendado e que o homem seria o alvo dos atiradores. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) em estado grave ao Hospital Dr Platão Araújo. Já a mulher foi socorrida consciente e apresenta um melhor estado de saúde. Os criminosos fugiram e não foram identificados.



" Tem uma característica de crime encomendado. A gente não consegue perceber a tentativa de latrocínio ou de latrocínio. Pode ser que com o curso da investigação pode revelar uma situação distinta " Vinícius de Melo, delegado de polícia

De acordo com o delegado Vinícius de Melo, o homem foi atingido na cabeça e a mulher levou um tiro no braço. As vítimas foram levadas para o Hospital Platão Araújo, no bairro Jorge Teixeira.

