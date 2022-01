Adolescentes são apreendidos após briga em shopping de Manaus

A dupla chegou a insultar e agredir outras pessoas que estavam na loja. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Manaus (AM) - Dois adolescentes, sendo um de 15 anos e outro de idade não revelada, foram apreendidos após agredirem pessoas dentro de um Shopping de Manaus, na tarde de ontem quarta-feira (19), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.



De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), um dos adolescentes entrou em uma loja do centro comercial e tentou quebrar um vidro e a decoração do local, e ameaçou agredir o gerente do estabelecimento.

A dupla chegou a insultar e agredir outras pessoas que estavam na loja. Com a chegada da polícia, eles tentaram fugir, mas foram localizados e apreendidos pela equipe do Deaai.

No último sábado (15), uma outra ocorrência envolvendo menores já havia sido registrada no centro de compras. Na ocasião jovens de grupos rivais marcaram um confronto no local e causaram pânico entre lojistas e frequentadores do empreendimento.

Leia mais:

Vídeo: briga generalizada é registrada dentro de cachaçaria em Manaus

Vídeo: Homem agride mulher e é espancado em shopping