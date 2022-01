Jovem leva surra de ripa de membros de facção no AM; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma jovem foi filmada levando ripadas de madeira nas costas por supostos membros de uma facção criminosa. Na gravação, é possível ver que a surra aconteceu em um município no Amazonas, não identificado, no qual a prática é utilizada por facções para punir os integrantes por algum ‘mau feito’.

Na imagens, a jovem, não identificada, se refere ao grupo como família e afirma que está sendo disciplinada pois teve um mau comportamento e que não irá repetir o erro.

“Eu estou sendo disciplinada porque eu fiz uma má conduta na família e isso não vai voltar mais a acontecer”, diz a jovem que em seguida é mandada virar de costas por uma voz masculina.

A jovem se ajoelha, coloca as mãos para frente e recebe as primeiras ripada nas costas, realizadas por duas pessoas. Com a força das pancadas ela é empurrada para a frente e estica os braços para não cair de cara no chão, tentando aguentar a dor, enquanto isso, ela vai recebendo várias pancadas nas costas e nas nádegas.

Não aguentando mais a surra, a jovem pede para que pare. Em resposta, uma mulher fala apenas para ela baixar os braços e a sessão de tortura continua.

Veja o vídeo:

Até o final do vídeo, a jovem recebeu cerca de 29 pancadas.

