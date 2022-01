Polícia divulga imagem de homem envolvido em homicídio na zona leste

A DEHS solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de Kennedy Alfaia da Costa, 26 | Foto: Reprodução

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de Kennedy Alfaia da Costa, 26, por envolvimento no homicídio de Alan Pinto da Silva, que tinha 26 anos. O crime ocorreu no dia 24 de junho de 2021, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.



O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, informou que Kennedy é comparsa de Aline Fontoura da Silva, conhecida como “Loira do Face”, que foi presa na segunda-feira (24), pelo 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), por crimes como roubo, latrocínio tentado e também por envolvimento no homicídio de Alan.

“Na ocasião do crime, Kennedy e Aline estavam em uma motocicleta, aproximaram-se da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Alan, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A motivação do delito seria uma possível desavença”, disse o delegado.

Disque-denúncia – As pessoas que souberem do paradeiro desses indivíduos devem ligar para o número (92) 98118-9535, da DEHS, ou para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

