Quadrilha é presa após trocar tiro com polícia no AM

Apuí (AM) - Seis criminosos de alta periculosidade que tentaram assaltar uma agência bancária, na noite do último sábado (22), no município de Novo Aripuanã e trocaram tiros com a polícia, acabaram presos após uma operação policial. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (24), no quilômetro 116 da AM-174 situada no município de Apuí

Os criminosos estavam fugindo numa caminhonete modelo Toyota Hilux com vários materiais táticos com destino a Apuí, distante 1.098 quilômetros da capital.

De acordo com policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) e do 2° Pelotão de Apuí, após a tentativa de assalto cinematográfica frustrada em Novo Aripuanã, foram realizadas diligências naquela área e durante a noite o veículo suspeito foi avistado pelos policiais.

Durante revista no veículo foram apreendidas várias munições, material de apoio e suporte logístico como mochilas táticas, roupas camufladas, carregadores de pistola, alimentação e dinheiro. Os suspeitos foram identificados como os mesmos que trocaram tiros com a polícia no assalto frustrado.

As investigações a partir de agora continuam para identificar mais envolvidos na ação criminosa. Eles irão ficar à disposição da Justiça e devem ser levados à 73° Delegacia Interativa de Polícia em Novo Aripuanã.

O assalto que não deu certo

No sábado (22), uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia de que criminosos já estavam dentro da agência bancária na rua 19 de Novembro, do bairro Nossa Senhora da Conceição, fortemente armados e preparados para o roubo.

Houve troca de tiros e pelo menos três dos suspeitos foram alvejados. Mesmo feridos, os homens fugiram pela orla do cidade e dois deles roubaram motocicletas e depois pularam no rio para escapar da polícia, como nas cenas cinematográficas. As duas motocicletas foram recuperadas.

Naquele dia foram apreendidos: um veículo Hilux, duas metralhadoras 9mm; dois carregadores do mesmo calibre; três carregadores calibre 5,56, 258 cartuchos do mesmo calibre; 246 cartuchos calibre 9mm; rádios comunicadores, esmerilhadeiras; britadeira, alicate de corte, além de outros materiais que seriam usados para o assalto.

