PC-AM prende jovem que asfixiou acidentalmente a filha

Coari (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), prendeu, em flagrante, nesta terça-feira (25/01), por volta das 10h, uma jovem identificada como Andreza Sefura da Luz, 21, após asfixiar acidentalmente sua filha, que tinha um mês de vida. O fato ocorreu na madrugada deste mesmo dia, por volta de 1h, na rua Angeli, bairro Grande Vitória, naquele município.



De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, as equipes tomaram conhecimento do caso após servidores de uma unidade hospitalar, informarem que a bebê estaria no local, já em óbito.

" Na ocasião do fato, a vítima estava dormindo na rede junto com a mãe, momento em que foi asfixiada após a jovem deitar em cima dela. O pai da bebê relatou que trabalha como vigia noturno e teria ido em horários distintos até a casa, para verificar se elas estavam bem, porém, quando retornou por volta das 6h, percebeu que a bebê estava roxa e com um sangramento no nariz " José Barradas, delegado

A autoridade policial contou, ainda, que os pais levaram a vítima para o hospital, ocasião em que o óbito foi comprovado. Ao ser questionado, o pai da bebê disse ter certeza que se trata de um acidente, pois ambos cuidavam muito bem dela, e que sua companheira estaria a amamentando antes do fato ocorrer.

Procedimentos – Andreza irá responder pelo crime de homicídio culposo, e permanecerá custodiada na DIP de Coari, à disposição da Justiça.

