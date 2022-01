Vídeo: Ex-advogado preso por roubar carro de empresária no Vieiralves

| Foto: Bianca Ribeiro

Manaus (AM) - O ex-advogado Renan Lourenço Barbará, de 35 anos, poderia estar defendendo clientes se não tivesse perdido o registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM), por esfaquear pelo menos cinco pessoas, mas escolheu integrar o mundo do crime. Nesta terça-feira (25), ele foi preso pela Polícia Civil por roubar o carro de uma empresária no conjunto Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Confira o momento que Renan é apresentado na delegacia:

| Autor: Divulgação





Conforme o delegado Rafael Soibelman, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Renan simulou estar armado na segunda-feira (24) e surpreendeu a empresária no momento em que ela saia de uma loja na rua Rio Madeira.



“O suspeito simulou estar armado e a vítima por temer pela própria vida decidiu entregar a chave do carro. Ele teve apoio de uma segunda pessoa que estava em outro carro dando cobertura. O crime foi filmado por câmeras de estabelecimentos comerciais e conseguimos identificar o carro usado no apoio logístico”, afirmou o delegado.

Veja a ação de Renan durante o roubo do carro:

| Autor: Divulgação

Policiais civis chegaram até um endereços referente ao proprietário do veículo e identificaram que o carro pertencia à mãe do ex-advogado, que mora na Compensa. No local, também localizaram o veículo da vítima.



“A mãe de Renan ficou muito assustada ao saber que o filho cometeu o roubo. Ela foi muito colaborativa com a polícia e disse que havia deixado o filho guardar o carro por achar que era de algum conhecido dele. No quarto do suspeito encontramos duas bolsas da vítima e pertences pessoais”, relatou o delegado.

Renan foi preso por roubo majorado e deve ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem, no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Outra passagem criminal

Renan já foi preso em 2016 e ficou conhecido como “Maníaco da Faca”, por ter surtos esquizofrênicos e se sentir perseguido. Ele teria esfaqueado pelo menos cinco pessoas na rua pelas costas e em seguida fugia sem roubar nada. Ele também tem passagem criminal por tentativa de homicídio contra uma mulher.

Leia mais:

Homem mata ex-mulher a facadas em barco na frente de filho no AM

Homem é morto a tiros em bar após se negar a vender fiado em Manaus