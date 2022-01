Corpo com bilhete "Safado é sal" é encontrado em ramal de Manaus

O cadáver já estava em avançado estado de decomposição | Foto: Reprodução

Manaus - Um corpo do sexo masculino ainda não identificado foi encontrado nesta terça-feira (25), no ramal Bons Amigos, situado no quilômetro 26 da rodovia estadual AM-010, na Zona Rural de Manaus.



De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por moradores da área e estava abandonado dentro de sacolas de lixo. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição.

Audaciosos, os criminosos ainda deixaram um bilhete ao lado do corpo com os dizeres: Safado é sal, aqui é o trem. Logo em seguida havia uma sigla de uma facção criminosa.

A área foi isolada para a atuação dos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

