Autônomo é executado a tiros após receber quantia em dinheiro; vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O autônomo David dos Santos Silva, de 49 anos, foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (27), por volta das 16h, na rua Cruz Alta, na comunidade Monte Sinai, no bairro Cidade Nova, na Zona de Manaus. A vítima trabalhava como autônomo realizando frete na capital.

De acordo com moradores, a vítima foi surpreendida por um "pistoleiro que chegou em uma motocicleta e efetuou vários tiros". O autônomo agonizou até a morte no local e o suspeito fugiu.

O delegado Cícero Túlio do 6° Distrito Integrado de Polícia informou que a vítima havia recebido uma quantia em dinheiro e isso pode ter motivado o crime.

"Nenhuma hipótese pode ser descartada nesse momento e as nossas equipes já estão nas ruas para identificar a motivação do crime. A princípio a vítima não tem nenhum envolvimento com a criminalidade, vamos trabalhar para identificar as circunstâncias da morte e prender o suspeito", afirmou o delegado.

Comerciantes da área ficaram assustados com a forma que a vítima foi morta. Mesmo com a movimentação de pedestres, o suspeito não se intimidou em cometer o crime.

"Eu escutei os tiros, mas pensei que fossem bombinhas. Foi quando vi os vizinhos correndo e já nos deparamos com o corpo. Sempre víamos esse homem passando, mas não o conhecemos bem. Foi algo assustador, diariamente tem crianças brincando aqui", afirmou uma comerciante da área.

Confira o vídeo da cena do crime:

| Autor: Bianca Ribeiro

O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação das demais equipes competentes. A perícia deve identificar a quantidade de tiros no corpo do autônomo.



