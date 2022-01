Criminosos assaltam drogaria no Petrópolis; veja o vídeo

Um criminoso se passou por cliente e cometeu um assalto ao estabelecimento. câmeras de segurança flagraram toda a ação criminosa | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Funcionárias de uma drogaria localizada na avenida Coronel Ferreira de Araújo, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, passaram por verdadeiros momentos de terror no início da tarde desta sexta-feira (28). Um criminoso se passou por cliente e cometeu um assalto ao estabelecimento. câmeras de segurança flagraram toda a ação criminosa.

Nas imagens é possível observar o momento em um o suspeito vestido de camisa colorida, bermuda e boné branco chega à drogaria. Ele se passa por cliente e observa a movimentação da atendente no balcão.

Veja os vídeos do momento do assalto

Instantes depois ele anuncia o assalto ao render uma funcionária e faz menção de estar armado. Nas imagens não foi possível visualizar a arma de fogo.



Uma segunda funcionária é chamada e abre o caixa. Ela entrega todo o dinheiro da renda do caixa e o suspeito foge após observar a movimentação na via pública.

Quem reconhecer o suspeito pode realizar denúncias aos números 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Até o momento o suspeito não foi localizado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

