Suspeito é preso com celulares de vítimas na cintura em Manaus

O suspeito deve responder pelo crime de roubo majorado | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um suspeito de cometer arrastões em Manaus foi preso na tarde desta sexta-feira (28) na rua 27 do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. O homem não teve o nome repassado pela polícia, ele escondia os celulares roubados na cintura, junto com a faca, que era usada para ameaçar as vítimas.

Conforme a Polícia Militar, pelo menos duas pessoas foram vítimas das ações criminosas. Por volta das 16h30 a dupla estava cometendo assaltos em duas motocicletas, uma delas usada pelo suspeito preso era modelo Yamaha Factor, de cor azul.

"Estávamos realizando diligências quando avistamos o suspeito. O comparsa já havia conseguido fugir e esse outro indivíduo ainda tentou acelerar a motocicleta, mas foi interceptado pelas equipes. Ele estava com uma faca e três aparelhos celulares das vítimas. Há relatos de que a arma de fogo utilizada para amedrontar a população acabou ficando com o que escapou", afirmou o sargento Caldas.

A motocicleta utilizada na ação criminosa não tinha restrição e também foi apreendida. O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.



O suspeito deve responder pelo crime de roubo majorado e irá passar por audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Veja a live da ocorrência

Assaltante é capturado pela PM após roubar pedestres no Novo Aleixo com faca | Autor: Portal Em Tempo