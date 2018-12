Vídeo: prefeito de Manacapuru é denunciado por irregularidades

Além de uma possível investigação legislativa, o prefeito também responde a vários procedimentos abertos no ministério público estadual | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manacapuru - Pela terceira vez só nesse ano, a Câmara Municipal de Manacapuru recebe denúncia com pedido de impeachment do prefeito Beto Dangelo do (Pros). Além de uma possível investigação legislativa, o prefeito também responde a vários procedimentos abertos no ministério público estadual.

O novo pedido de impeachment contra o prefeito foi feito pelo advogado Euler Carneiro. Ele já fez mais de sete denúncias na Justiça Federal e Estadual contra Beto Dangelo. Dessa vez, o advogado denunciou à Câmara de Vereadores o pagamento de quase dois milhões de reais para a folha de pagamento de uma guarda municipal que supostamente não existe.

A maioria dos vereadores da câmara apoia o prefeito de Manacapuru e oito votos seriam necessários para abrir o processo de impeachment. No início do ano, quando o primeiro pedido foi arquivado, só dois parlamentares votaram a favor da cassação de Dangelo.

Por esse motivo que muitas denúncias estão vindo para as mãos de órgãos como o Ministério Público Estadual (MPE). A mais recente foi feita pelo sindicato dos profissionais da saúde.

Outras investigações

Outras investigações correm em sigilo, como a suposta distribuição de combustível durante a campanha de reeleição do governador Amazonino Mendes. Áudios que estavam no celular apreendido do presidente do Instituto Municipal de Trânsito (IMT), de Manacapuru, estão sendo periciados. Neles, o presidente do Intrans estaria convocando servidores para participar de carreata na cidade.

