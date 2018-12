Militantes prometem realizar manifestação contra o STF, em Manaus

Ao todo, cerca de 100 pessoas são esperadas para o protesto | Foto: Divulgação

Manaus - Após decisão da soltura de todos presos condenados em segunda instância pela Justiça, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), militantes dos movimentos “Nas Ruas” e “Movimento Brasil Livre”, em Manaus, prometem realizar uma manifestação contra a decisão do STF.

O ato acontece a partir das 17h desta quarta-feira (19), em frente ao prédio da Justiça Federal, localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital. Ao todo, são esperadas cem pessoas para o protesto.

De acordo com o coordenador do movimento "Nas Ruas", Matheus Dias, a ação do ministro Marco Aurélio sobre a soltura dos presos, em especial, o ex-presidente Lula, foi uma decisão "incorreta".



“A decisão do ministro é monocrática. Foi uma decisão tomada individualmente, e não levou em consideração a decisão do colegiado, que já havia decidido sobre a prisão em segunda instância”, explicou.

