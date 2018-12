Governo eleito aponta débitos de R$ 600 milhões na Saúde do AM

Almeida também enfatizou que o governo ainda precisará identificar a origem dos prestadores de serviço | Foto: Divulgação

Manaus - O vice-governador eleito e futuro secretário de saúde, defensor Carlos Almeida (PRTB), afirmou que a equipe de transição detectou R$ 600 milhões de débitos em contratos na Saúde. Almeida também enfatizou que o governo ainda precisará identificar a origem dos prestadores de serviço.

“Em síntese, na reunião feita pela equipe de transição para a oitiva dos prestadores de serviço, observamos que há um problema em relação ao pagamento das prestadoras. Precisamos identificar a origem mas, em todo caso, isso já transborda para o governo Wilson Lima um total de R$ 600 milhões em débitos”, explicou.

O responsável pela pasta a partir de janeiro destacou que é necessário responsabilidade quando à contratação dos serviços da Saúde. “O estado do Amazonas tem que ter a responsabilidade quanto ao fornecimentos desses serviços e a compreensão de que o desenvolvimento é de natureza contínua, exige uma austeridade no fornecimento, bem como nos planos de pagamento”, defendeu o Almeida.

O vice-governador também destacou que a situação será analisada para que o problema não afete o funcionamento dos atendimentos e não comprometa os cofres públicos. Para isso, ele pediu um levantamento sobre a liquidação de passivos de exercícios anteriores referentes à empresas terceirizadas fornecedoras de materiais, insumos e equipamentos profissionais à Secretaria de Estado de Saúde (Sefaz).

“Vamos contar com uma Secretaria de Fazenda forte como nós estamos desenhando, para que possamos fazer a identificação daqueles pagamentos que precisam ser analisados com responsabilidade mais profunda, mas também que possamos dar continuidade ao fornecimento dos serviços sem esquecer também que uso dos fornecedores dos governos anteriores não pode ter a cessação dessas responsabilidades por conta da transição de governo”, disse.

O assunto foi discutido durante reunião com representantes das empresas terceirizadas e membros da Sefaz, sobre a falta de medicamentos na Central de Abastecimento e nas unidades de saúde.

“Muitas dessas crises de desaparecimento podem estar acontecendo com ausência de controle do processo licitatório. Vamos fazer nosso esforço para que isso possa ser adequado, mas algumas ocorrências podem estar acontecendo no sistema de distribuição do Estado. Temos informações da nossa equipe de transição de que há o fornecimento de insumos e produtos que, às vezes, não existem no Estado e isso vai ser analisado com o rigor legal que precisa ser tratado”, concluiu.

Nomeação na Educação

Prestes a sair do mandato, o governador Amazonino Mendes (PDT) enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) a Mensagem nº 30/2018, indicando o atual secretário de educação estadual, Gedeão Amorim, para ocupar a presidência do Comitê Gestor do Fundo de Incentivo de Cumprimento de Metas da Educação Básica, no biênio de 2019-2020.

O assunto foi comentado pelo deputado Serafim Corrêa (PSB), que se posicionou contrário ao decreto e disse ser uma tentativa inusitada do atual governo de controlar o governo Wilson Lima (PSC) e na gestão de Luiz Castro, nomeado para assumir a Secretaria de Educação do Estado (Seduc).

“Este fato está se tornando corriqueiro neste final de mandato. Temos um governador eleito que tomará posse no dia primeiro de janeiro. E nós estamos assistindo a uma tentativa inusitada do Amazonino, no sentido de continuar mandando no governo que vai entrar.

Para minha surpresa, nesta quinta-feira (19), fui questionado por um jornalista sobre uma mensagem nº30/2018, do governador, enviada à Assembleia. Com essa mensagem, ele foi além de todos os limites. Ele nomeia uma pessoa, por quem tenho a maior consideração, para tomar conta da Seduc nos próximos dois anos”, explicou Serafim.

O deputado também afirmou que há alguns dias, o governador nomeou membros da Sefaz para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sem o consentimento do poder legislativo.

“Há uns 20 dias, Amazonino baixou um decreto nomeando a cúpula da Sefaz para o Conselho de Recursos Fiscais, a partir do dia primeiro de janeiro.

Daqui a pouco, ele vai baixar um decreto nomeando os secretários do próximo governo. No caso da Sefaz, ele nomeou sem submeter os nomes a esta casa, desrespeitando o Legislativo, como, aliás, ele fez todas as vezes em que foi governador. Ele [Amazonino] foi muito descortês, agressivo e muito deselegante”, alertou o deputado.

