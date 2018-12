Wilson Lima anuncia novos gestores para Cultura, Fapeam, Cigás e ADS

Entre os nomes apontados, estão o da ex-reitora da Ufam, Márcia Perales, e o do produtor cultural Marcos Apolo Muniz | Foto: Reprodução





Manaus - O governador eleito Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (21), seis novos nomes para o alto escalão do governo estadual a partir de 2019. Os nomes anunciados ocuparão a gestão das secretarias de Cultura (SEC) e Assistência Social (Seas), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Confira os nomes





Cigás e Ipaam

Para a Cigás, Wilson Lima indicou o nome do engenheiro civil René Levy Aguiar, de 58 anos. René Levy foi presidente da Fapeam e é professor titular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ele também foi presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). É graduado em Direito e Geologia, Estradas e Topografia, mestre em Geotecnia e doutor em Engenharia Civil.

Já para gerir o Ipaam, Lima anunciou o nome de Juliano Marcos Valente, de 47 anos. Valente é graduado em Engenharia Civil, com mestrado em Sustentabilidade Ambiental e especialização em Gestão de Compliance e Anti-Suborno. Foi superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e subcoordenador ambiental do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

Seas e ADS

O nome indicado para assumir a Seas foi o da assistente social Márcia Sahdo, de 48 anos. Nascida em Manaus, Sahdo é especialista em Gestão de Políticas Sociais e Gestão de Recursos Humanos. É funcionária de carreira da Prefeitura de Manaus, tendo atuado como gestora do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.

Como gestor da ADS, Wilson Lima indicou o nome de Flávio Cordeiro Antony Filho, de 34 anos. Antony é graduado em Direito e pós-graduado em Processo Civil. É membro do Conselho Municipal de Regulação, e chefia o setor jurídico da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Cultura e Fapeam

Quem deve assumir a Fapeam é Márcia Perales Mendes Silva, de 54 anos. Professora titular e reitora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) no período 2009-2017, Márcia Perales é graduada, mestre e doutora em Serviço Social, e está cursando o pós-doutorado em Políticas Sociais.

Finalmente, para substituir Denilson Novo na secretaria de Cultura, Wilson Lima indicou o nome do produtor cultural Marcos Apolo Muniz, de 45 anos. Apolo é graduado em Arquitetura e Urbanismo e pós-graduado em Gestão e Produção de Eventos pela UEA.

Ele atuou por 15 anos na coordenação técnica de eventos da SEC, como o Festival Amazonas de Ópera. Inclusive, ele dá nome à Central Técnica de Produção da secretaria, localizada na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Desafio

Para Apolo, o primeiro momento é o de levantar dados e entender como está o quadro da Cultura no Estado e o que está em andamento para poder fazer uma proposta consolidada.

"Existem várias ideias, mas estamos amadurecendo elas para traçar prioridades dentro da plataforma proposta pelo novo governador", afirma.

O novo secretário de Cultura, inclusive, trabalhou com o primeiro secretário de Cultura do Estado, Robério Braga | Foto: divulgação





O novo secretário de Cultura, inclusive, trabalhou com o primeiro secretário de Cultura do Estado, Robério Braga. Para Apolo, Braga deixou um legado incontestável, mas não pretende abordar agora um resgate de projetos adotados na gestão de Braga.

"Com o país vivendo outro momento econômico, diferente, dr. Robério deixou um legado incontestável. A ideia que temos é de nos atualizarmos, seguindo novas tendências e necessidades. Não há porque mudar trabalhos consolidados com os quais a população se identifica", completou.

