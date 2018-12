Pesquisa mostra David Almeida como favorito para Prefeitura de Manaus

Em segundo lugar aparece o deputado federal José Ricardo (PT) com 14,9% | Foto: TV EM TEMPO

Manaus - No fim de seu mandado como deputado estadual, David Almeida (PSB) é apontado pela segunda vez como favorito nas intenções de votos para eleição de Prefeito de Manaus em 2020. Os dados foram divulgados neste sábado (22) pela empresa #PESQUISA365 do Instituto Durango Duarte.

No total, mil pessoas foram entrevistadas durante o estudo, realizado entre os dias 19 e 21 de dezembro deste ano nas seis zonas administrativas da capital amazonense. A margem de erro é de 3,1% e o grau de confiabilidade é de 95%.

Na primeira etapa da pesquisa, em novembro, David Almeida liderava as intenções de votos com 21,3%, e agora aparece com 19,5%, o equivalente a mais de 230 mil votos.

Em segundo lugar aparece o deputado federal José Ricardo (PT) com 14,9%. Seguido por Marcos Rotta, que obteve 9,9%, e o deputado Luiz Castro (REDE), com 8,2%.

Para ter acesso à pesquisa completa, baixe o arquivo a seguir:

