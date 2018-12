Olho gordo na cadeira de Arthur

Arthur tem sido visto ao lado de David. Mas não confirma, nem desmente se ele será seu candidato a prefeito | Foto: Lion

Quando os primeiros raios do sol de 2019 iluminarem o novo ano, a campanha para prefeito de Manaus já vai estar nas ruas. Muita gente arrisca que o prefeito Arthur Virgílio (PSDB), ao se desencantar com o seu vice, Marcus Rotta – que já vinha sendo preparado para seu sucessor, mas preferiu se bandear para o lado do Amazonino –, estaria enfrentando dificuldade para escolher um nome. Ledo engano.

Quem conhece Virgílio sabe que ele sempre fez política com uma carta na manga. A bola da vez parece mesmo ser o deputado David Almeida (PSB), que disputou a eleição ao governo.

Com esse que eu vou

Arthur tem sido visto ao lado de David. Mas não confirma, nem desmente se ele será seu candidato a prefeito. Ainda é cedo para isso, e David tem que dar provas de se é isso mesmo que ele quer.



Não subestime



Há quem aposte também que Luiz Castro (Rede) é um candidato potencial à prefeitura de Manaus, sob as benção do governador eleito, Wilson Lima (PSC).



Meu desafio



Castro também acha que ainda é cedo para isso.



Por enquanto ele está preocupado em concentrar todas a sua experiência e energia na Secretaria de Educação (Seduc), da qual será o próximo gestor.

Esquerda no forno



Ainda estaria no forno uma bloco de esquerda que poderá agregar nomes como a senadora Vanessa Grazziotin (PcdoB), que não conseguiu se reeleger e retoma a sua luta de militante de oposição; ex-deputado Francisco Praciano (PT).



Sonho meu



O ex-deputado e agitador cultural Erasmo amazonas teve uma ideia para levantar a autoestima e reacender a esperança do povo de Educando, desabrigado depois do pavoroso incêndio que consumiu 600 casas.



Show esperança



Ele está solicitando ao prefeito Arthur Virgílio que traga o cantor Luan Santana para animar o réveillon no local da tragédia.



— Seria um show de graça, mas as pessoas trariam um quilo de alimento não perecível. Com isso iríamos espalhar felicidade e, ao mesmo tempo, ajudar as vítimas –, sonha Erasmo.

Quanto custa



O que Erasmo não calculou é que, para dar o ar de sua graça, Luan Santana cobra um cachê de R$ 300 mil.



A ideia que tem chegado ao prefeito via redes sociais é de que ele cancele a festa do revèillon.

Com isso, poderia investir o dinheiro do cachês de artistas já contratados para animar a festa em outras ações que possam minorar as necessidades das vítimas do incêndio.



Os dez maiores



Falando em cachê, Luan Santana é o 6º colocado no ranking.



O primeirão é Roberto Carlos, que cobra R$ 1 milhão. Em 2° lugar aparece Wesley Safadão, que fatura cerca de R$ 600 mil por apresentação. Em 3° lugar, Jorge e Mateus faturam R$ 500 mil.

Na sequência, Fernando e Sorocaba levam R$ 350 mil; Henrique e Juliano, R$ 340 mil; Simone e Simaria, Luan Santana e Marília Mendonça faturam R$ 300 mil cada.

Eleitor limpo



Os eleitores que não votaram no segundo turno das Eleições 2018, realizado no dia 28 de outubro, têm até amanhã (quinta-feira, 27) para regularizar sua situação eleitoral.



A data está prevista no Calendário Eleitoral (Resolução TSE nº 23.555/2017).

Obrigação



A obrigatoriedade do voto para cidadãos brasileiros a partir de 18 e menores de 70 anos de idade está prevista na Constituição Federal de 1988.



Multa



O não comparecimento injustificado no dia da eleição é irregularidade punível com multa.



Vale lembrar que a comprovação da quitação com as obrigações eleitorais é necessária para, por exemplo, tomar posse em cargo público.

Vão te pegar



Quem estiver quite com a justiça eleitoral não vai poder nem mesmo fazer matrícula em instituições de ensino superior e, no caso de servidor público, receber o salário.



Contra o ódio



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma carta de Natal, na noite do último dia 24, aos militantes da Vigília Lula Livre e pediu que seus apoiadores sigam fortes.



- O ódio pode estar na moda, mas não temam, nem se impressionem com essas pessoas posando de valentões.

