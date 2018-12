Projeto Escola Sem Partido voltará a ser discutido na Aleam em 2019

Iniciativa do deputado estadual derrotado nas urnas Platiny Soares, não chegou a ter nome, mas ficou conhecido como “Lei da Mordaça” e “Escola Sem Partido” | Foto: ´Divulgação

Manaus - Os novos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), entre os quais estão João Luiz (PRB) e Péricles Nascimento (PSL), devem ressuscitar o polêmico projeto de Lei “Escola Sem Partido”, que ficará arquivado por conta da derrota nas urnas de autor da iniciativa, o parlamentar Platiny Soares (PSB).

O pastor evangélico João Luiz deixará a matéria engavetada, mas promete que irá formular uma nova proposta com o mesmo conteúdo e sugere alterações. Já o conservador Péricles se declara favorável a quaisquer debates sobre o tema

Para o líder cristão, o Escola Sem Partido é uma forma de ajudar a população a ter conhecimento próprio da atual situação do Brasil e assim decidir o melhor político para a sua cidade e estado sem ser influenciada.

Nas alterações que ele pode incluir está afixar os deveres dos professores nas salas de aula para que nenhum aluno seja induzido a pensar como docentes partidários, garantindo a pluralidade de pensamento e um ambiente livre para debates. “O aluno não poderá ser punido por pensar diferente do professor nas questões políticas e muito menos por expressar suas convicções. Isso nada mais é que respeitar a Constituição Federal”, disse o parlamentar.

Projeto segue os mesmos moldes de um projeto similar ao que tramitava na Câmara | Foto: Divulgação

Também membro da nova composição da Aleam, o delegado Péricles Nascimento (PSL) deve ser um dos apoiadores da promoção de novos debates acerca do tema, por considerá-lo polêmico. “Apesar de estar dentro daquilo que defendo, preciso analisar o assunto. Para ser favorável a qualquer projeto desta natureza, preciso ter conhecimento. A nível federal, é um assunto polêmico, e é necessário um debate aberto com professores”, explicou.

Polêmico com Platiny

Em tramitação desde 2016 através do Projeto de Lei nº102/2016, também conhecido como “Lei da Mordaça”, o conteúdo original da proposta criada por Platiny Soares será arquivado a partir de janeiro do próximo ano, porque o autor não fará parte da composição devido à derrota nas urnas na última eleição. O texto previa a imposição de regras aos professores sobre o que poderiam ou não ensinar em sala de aula, proibindo-os de emitir opinião sobre política, religião e ideologias.

À época, Platiny Soares defendeu o projeto sob a justificativa de que a doutrinação feita por partidos de esquerda deveria ser expurgada. “Acreditamos que o fim da doutrinação dos nossos jovens nas escolas é o caminho natural para que o país saia dessa letargia política que se encontra. Em momento algum nosso projeto proíbe o professor de sua militância. O que repudiamos e cremos ser expurgado das salas de aulas é a doutrinação dentro das escolas de jovens que deveriam estudar e não servir de massa para militância de partidos de esquerda”, disse.

Derrota em Brasília

Na contramão, o projeto de lei nº7.180/2014, conhecido como Escola Sem Partido, foi derrotado na Câmara dos Deputados em Brasília e será arquivado com o fim da legislatura. Caberá aos deputados que tomam posse em 1º de fevereiro de 2019 retomar o assunto e discuti-lo em um novo colegiado, com novos presidente e relator.

A derrota se deu no dia 11 de dezembro deste ano, após a tentativa de votação do projeto ser interrompida diversas vezes após uma sessão protagonizada por tumultos e embates entre parlamentares contra e a favor do texto. O projeto é de autoria do deputado Erivelton Santana (Patriota – BA) e uma das principais propostas defendidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

O Escola Sem Partido (ESP) visa a liberdade de crença, de aprendizagem e do pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, além de prever a proibição de uma suposta doutrinação política e ideológica pelos professores, além de vetar atividades e a veiculação de conteúdos que não estejam de acordo com as convicções morais e religiosas dos pais do estudante. O texto reforça que temas como educação religiosa e sexual devem ficar a cargo da família, e não das instituições de ensino.

A iniciativa é apoiada pelo Movimento Brasil Livre (MBL), o vereador paulista Fernando Holiday (DEM), que chegou a promover visitas surpresas a escolas paulistas para verificar “doutrinação ideológica”, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), além de parlamentares da bancada evangélica.

Leia mais:

Bancada evangélica pede fim de ‘ideologia de gênero’ nas escolas

Mais de 150 entidades de 87 países se unem contra Escola Sem Partido