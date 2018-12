CMM entrega Diploma de Cidadão Manauara ao Advogado Sérgio Vieira

Advogado Sérgio Rodrigo Russo Vieira (centro), com sua esposa Gabriella, ao lado do presidente da Câmara Wilker Barreto | Foto: Ione Moreno

Manaus -Na última quinta-feira, 27 de dezembro de 2018, aos 35 anos, o advogado Sérgio Rodrigo Russo Vieira recebeu da Câmara Municipal de Manaus, personificada no seu presidente, Wilker Barreto, um diploma de cidadão manauara. A cerimônia aconteceu às 10h, no Paço Municipal dos Manaós.



Para a concessão dessa honraria, é necessário que o homenageado tenha prestado relevantes serviços à comunidade e tenha uma vida irrepreensível. O preenchimento desses requisitos ficou a cargo da carreira de Sérgio até então. Em 2010, com apenas 26 anos de idade e quatro anos de formado em Direito, ele foi convidado pelo próprio Dr. Nelson Wilians para capitanear a sede do Nelson Wilians & Advogados Associados (NW Adv) em Manaus e ocupar a cadeira de sócio-diretor, na qual permanece.

Para a concessão, é necessário que o homenageado tenha prestado relevantes serviços à sociedade manauense | Foto: Arquivo Pessoal

Quando assumiu esse posto, Sérgio liderava uma equipe de cinco ou seis pessoas, incumbida basicamente de atender à demanda dos clientes das outras sedes, sem uma carteira de clientes locais. Passados oito anos, as cinco ou seis pessoas se tornaram mais de 140 e a tímida sala de 30 m² foi substituída por uma sede de 600 m².



Hoje, o NW Adv tem a maior banca de advogados de Manaus, acompanhando os números nacionais, já que, nas outras 26 capitais do Brasil, o escritório ostenta a mesma posição. Assim, gera emprego e renda no Amazonas, bem como contribui para a economia local no próprio resultado do serviço que presta, que é de advocacia empresarial, assessorando verdadeiros pilares do setor privado.

Não apenas pelas conquistas profissionais, mas também pelo carinho para com a Cidade é que lhe foi dado o reconhecimento pela Câmara. Nascido em São Paulo, Sérgio se mudou com seus pais para Salvador/BA aos seis meses de idade, onde ficou até a vinda a Manaus. “São Paulo foi uma escolha dos meus avós, Salvador foi dos meus pais e Manaus foi minha”, afirmou ele, em entrevista ao Em Tempo.



Recentemente, ele recebeu outro convite do Dr. Nelson, mas para gerir a unidade do NW em Florianópolis/SC. Convicto, optou por continuar em Manaus, de onde, agora, é oficialmente cidadão.

Advogado Sérgio Rodrigo Russo recebe diploma de cidadão manauara na Câmara Municipal de Manaus | Foto: Ione Moreno

A cerimônia de entrega do diploma contou com a presença do presidente da Seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil, Marco Aurélio Choy. “Esse título é um documento muito significativo para o poder público e mostra o grau de acolhimento para os que vêm de fora. Todos os vereadores, que representam o povo, aprovaram essa homenagem. É um reconhecimento para quem escolheu esse lugar para fixar família, trabalhar e gerar emprego. Acho que é um exemplo também para os advogados que estão se formando, ganhando experiência na advocacia e propondo melhorias para a vida do povo de Manaus”, discursou Choy, da tribuna.



