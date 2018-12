Promoção de PMs assinada por Amazonino Mendes pode ser invalidada

Governador Amazonino Mendes e o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel José Cláudio Silva | Foto: Divulgação

Manaus - O governador do Amazonas, Amazonino Mendes, assinou nesta sexta-feira (28) documento que oficializa a promoção de 103 capitães da Polícia Militar do estado para o cargo de major. No entanto, de acordo com o deputado estadual Serafim Corrêa, a medida não deve ser homologada. "Lamento que ele tenha feito isso agora quando ele sabe que o ato não terá nenhum valor diante da regra legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)", disse o deputado.



De acordo com o artigo 42 da LRF, é vedado ao governador gerar despesas nos últimos oito meses de mandato que serão transferidos ao mandato seguinte. "O governador está enganando os capitães e gerando um constrangimento para o próximo governador", disse Serafim.

De acordo com o especialista jurídico consultado pelo Portal Em Tempo, a medida pode ser invalidada pelo próximo governador, Wilson Lima, caso ele alegue que promoções são ilegais. Caso isso aconteça, Amazonino Mendes poderia responder por improbidade administrativa.

Assinatura

A lista de indicados para a promoção continha inicialmente apenas 51 capitães, mas número dobrou após reunião com o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel José Cláudio Silva, e com o secretário de Segurança Pública, coronel Amadeu Soares.

Para o secretário de segurança, ato demonstra preocupação do governador com a segurança pública. "O governador Amazonino Mendes é o governador que mais honrou a Polícia Militar do Amazonas, em toda a sua história", afirmou Amadeu Soares.

A assinatura aconteceu na casa do governador, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Ato também contou com a presença do secretário da Casa Civil do Governo Amazonino Mendes, Arthur Zaluth Lins.

Comandante Geral da Polícia Militar, coronel José Cláudio Silva, e o Secretário de Segurança Pública, coronel Amadeu Soares | Foto: Divulgação

