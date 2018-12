Wilson Lima anuncia mais seis nomes para secretariado. Confira

Mais seis nomes foram definidos pelo governador eleito | Foto: Divulgação

Manaus - O governador eleito, Wilson Lima, anunciou na manhã deste domingo (30), os novos titulares da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (Funtec), Defesa Civil do Estado, Controladoria Geral do Estado (CGE) e Imprensa Oficial. Confira:



Setrab



Assumirá a Setrab, a advogada Neila Maria Dantas Azrak, 46 anos, nascida no município de Nova Olinda do Norte. Formada em Direito pela Universidade Paulista (Unip), Neila é atuante em direito eleitoral, cível, administrativo e criminal e possui especialização em segurança pública e inteligência policial e relações públicas e humanas. Na administração pública, já atuou como gerente financeira e chefe de Gabinete na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e chefe da Assessoria Jurídica do Município de Manaus.



Funtec



A Funtec será dirigida por Oswaldo Lopes Filho, 64 anos, natural de São Paulo. Em Manaus desde 1988, é radialista, graduado em Propaganda e Marketing. Foi diretor da empresa Nova Comunicação e Marketing; apresentador do Programa Alô Manaus, da TV A Critica, e do programa Zona Franca Urgente, na TV Bandeirantes; presidente da Funtec entre os anos de 1994 e 1995; apresentador dos programas Todos pela Amazônia e Forças Armadas em Foco, no canal digital Amazonplay TV Digital, e diretor de Relações Institucionais do grupo Jornal do Commercio.

Defesa Civil do Estado



O tenente coronel bombeiro militar, Francisco Ferreira Máximo Filho, 42 anos, será secretário executivo de Ações de Proteção e Defesa Civil do Estado. Nascido em Manaus, é formado na Academia de Bombeiros Militar de São Paulo, graduado em Segurança do Trabalho, pós-graduado em Proteção Civil e Desastres. Exerceu funções de instrutor chefe do Curso de Formação de Soldados, subcomandante do Batalhão de Bombeiros Especial, tesoureiro na Diretoria de Finanças, subdiretor na Diretoria de Serviços Técnicos, subcomandante do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, subdiretor de Recursos Humanos, piloto e subcomandante do Comando de Bombeiros e Salvamento Aéreo e Resgate, comandante de Bombeiros do Interior, chefe da 1ª Seção do EMG e diretor de Saúde do CBMAM.



Controladoria Geral do Estado



Assumirá a CGE, Alessandro Moreira da Silva, 46 anos, nascido em Feira de Santana (BA). Formado em Engenharia Química, é mestre em Engenharia com MBA em Gerenciamento de Projetos. Na iniciativa privada, trabalhou por mais de 10 anos nas cervejarias Antarctica, Ambev e Kaiser como engenheiro de processos e gerente, desenvolvendo atividades de qualidade, gestão de projetos e engenharia de Processos. É servidor efetivo da Sefaz-AM desde 2006, sendo um dos responsáveis pela implantação de projetos como a Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais. Foi controlador geral do Estado entre fevereiro e outubro de 2017.



Imprensa Oficial



Mário Jumbo Miranda Aufiero, 41 anos, nascido em Manaus, vai dirigir a Imprensa Oficial. Servidor da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) há 17 anos, é mestre em Administração Pública com ênfase em segurança pública pela FGV/EBAPE. No sistema de segurança atuou em várias delegacias e nos departamentos de Planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e da PC-AM. Foi subsecretário de segurança pública do Amazonas e delegado geral adjunto da Polícia Civil. Atuou como coordenador na área da polícia judiciária na Copa do Mundo FIFA2014 e coordenador geral do Comitê dos Jogos Olímpicos Rio2016 no Amazonas. Já foi diretor-presidente da Imprensa Oficial do Amazonas e é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Amazonas (Adepol-AM) e diretor regional da Adepol do Brasil.



*Com informações da assessoria

