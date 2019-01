Joelson Silva toma posse na CMM e fala em se aproximar da população

Joelson Silva discursa durante posse na Câmara Municipal de Manaus | Foto: Robervaldo Rocha/CMM

Manaus - O novo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (PSDB) pretende marcar a gestão dele aproximando a população do parlamento. Para isso, vai propor que algumas das principais comissões técnicas da Casa façam reuniões itinerantes nas comunidades.



“Aproximar cada vez mais a Câmara da sociedade. Esse será o grande desafio na minha administração. Muitas pessoas ainda não conhecem os trabalhos que os parlamentares realizam, por isso, vamos tornar algumas comissões itinerantes, principalmente, as que já lidam diretamente com os principais problemas da cidade”, disse o presidente em seu discurso de posse, nesta terça-feira (01), no memorial Carlos Zamith da sede da CMM.

A cerimônia de posse de Joelson Silva e demais integrantes da Mesa Diretora contou com a presença da maioria dos parlamentares da Casa, além de líderes de igrejas evangélicas, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, o secretário de Articulação Política da Prefeitura de Manaus, Luiz Alberto Carijó, que representou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, alem de familiares e amigos do novo presidente.

Mais parcerias



Com orçamento de R$ 148 milhões para o primeiro ano de sua gestão, Joelson Silva garantiu dar continuidade à modernização do parlamento municipal, além de fortalecer parcerias já existentes e buscar apoio com outros órgãos. O presidente já sonda uma possível parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) no sentido de melhorar cada vez mais a capacitação profissional do servidor.

“É importante fortalecer e qualificar os serviços oferecidos por esta Casa. Pretendemos firmar essa parceria com a Ufam para profissionalizar ainda mais os técnicos deste parlamento”, continuou.

O presidente também vai manter alinhamento e respeito com a Prefeitura de Manaus realizando parcerias, além de garantir apoio na aprovação de projetos do Executivo, importantes para a cidade de Manaus. “Todos os projetos que esta Casa julgar importante para a nossa cidade, vamos nos alinhar ao prefeito para oferecer o melhor para a sociedade manauara”, frisou.

Novos canais

A nova gestão pretende, ainda, este ano, instalar a Rádio e a TV Câmara buscando nova roupagem, usando os canais para também fortalecer o vínculo entre vereadores e sociedade.

Continuidade

Joelson Silva também garantiu levar adiante os projetos iniciados pelo vereador Wilker Barreto (PHS), que encerrou o mandato de presidente na Câmara Municipal de Manaus, no último 31 de dezembro e, em fevereiro assumirá o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Wilker Barreto encerrou o ciclo dele na Câmara Municipal de Manaus como vereador por dez anos, quatro deles, como presidente do parlamento municipal, com o sentimento de dever cumprido.

O parlamentar destacou várias transformações, em nível estrutural, realizadas na Câmara ao logo de sua gestão, que envolvem desde a construção do prédio anexo, a reforma da minivila olímpica do Santo Antônio, além de outras conquistas.

“Dentro desse pacote temos também a inauguração do Arquivo Central, plano de carreira e plano de aposentadoria dos servidores. Implantamos o Câmara Digital. Hoje o parlamento municipal tem certificação ISO da Qualidade e Ambiental e é referência a outras câmaras do Brasil. Deixo a Casa na certeza do meu dever cumprido”, disse o ex-presidente da CMM, acrescentando que o novo gestor tem todas as qualidades para dar continuidade aos trabalhos do parlamente e levar a importância que hoje a CMM tem em nível nacional.

O representante do Executivo Municipal, Luiz Alberto Carijó, reforçou a harmonia e alinhamento entre os dois poderes, ressaltando a importância que tem o poder legislativo para a Prefeitura de Manaus. “Sem essa harmonia vários projetos do Executivo ficam pendentes e atrapalham a tramitação de propostas importantes para a cidade de Manaus. Os dois poderes devem ter entendimento e participação colaborativa para o desenvolvimento da cidade de Manaus”, completou Carijó.

Composição da Mesa Diretora

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus, além do presidente Joelson Silva, está composta pelos vereadores Hiram Nicolau (PSD), primeiro vice-presidente; Fred Mota (PR), segundo vice-presidente; Professor Samuel (PHS), terceiro vice-presidente; Wallace Oliveira (Podemos), secretário geral; Glória Carrate (PRP), primeira secretária; Reizo Castelo Branco (PTB), segundo secretário; Jaildo dos Rodoviários (PCdoB), terceiro secretário; Isaac Tayah (PSDC), ouvidor; e Everton Assis (DEM), corregedor.

