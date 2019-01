Wilson Lima toma posse como governador do AM e destaca prioridades

Posse Governador do Amazonas, Wilson Lima | Foto: Márcio Melo





Manaus – Em um momento histórico no cenário político do Amazonas, a tarde de 1º de janeiro do ano de 2019 marcou a posse do novo governador eleito, Wilson Lima (PSC) e do vice, Carlos Almeida (PRTB). Palco da solenidade, o Teatro Amazonas, no centro da capital, reuniu autoridades e políticos locais para a posse do novo chefe do executivo estadual, que se elegeu com a promessa de uma "nova política".

O ato foi regido pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e deputado – David Almeida – que empossou também o defender público Carlos Almeida (PRTB) como vice-governador do Amazonas. O mandato que renova a administração no Governo do Estado acontece de 2019 a 2022.

Wilson Lima chegou ao Teatro Amazonas acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima, e foram recepcionados com honras prestadas por tropas militares posicionadas no hall do espaço.

A mesa composta para posse do novo governador e vice, foi formada por líderes e representantes do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Câmara Municipal de Manaus (CMM), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Arquidiocese de Manaus, Exército, Marinha e Aeronáutica.

Durante a cerimônia, Wilson Lima e Carlos Almeida fizeram o juramente de posse, com o compromisso de manter, defender e cumprir as Constituições Estadual e Federal, além de respeitar às leis do pais.

Discurso

Em seguida, o governador eleito fez o primeiro discurso, enquanto chefe do Estado. Emocionado, agradeceu o apoio da família e de suas alianças políticas e explicou que deve trabalhar no desenvolvimento econômico do Amazonas.

“Vou trabalhar para garantir que o Estado invista somente em ações que nos dão retorno positivo. Lutarei pelo Polo Industrial sim, mas também desenvolverei outros setores que sejam fonte de economia sustentável, como a nossa floresta por exemplo. Por isso é preciso que ela seja entendida como atrativo de valores e não de impedimentos”, disse.

Desafio

Wilson Lima destacou ainda que assumir o posto de governador do Amazonas é o maior desafio de sua vida e reconheceu a importância política de uma pleito que o elegeu com mais de 1 milhão de votos.

O ex-governador Amazonino Mendes não esteve presente durante a solenidade de posse mas não deixou de ser ironicamente lembrado por Wilson que prometeu não usar suas fotos enquanto governador, na inauguração de obras e serviços realizadas em sua administração.

“Não haverá fotos de governador em repartições públicas. Serão fotos dos trabalhadores amazonenses! Enquanto representante político sou apenas um instrumento de melhora da sociedade e as fotos de trabalhadores servirão para que todas às vezes que entremos nessas instituições, lembremos para quem estamos trabalhando, que é o cidadão, o grande protagonista do processo”, salientou Lima.

Voto de confiança

Wilson finalizou a cerimônia de posse pedindo a confiança da população amazonense em seu governo e disse ainda que agora é o momento de estudar as situações mais críticas do Amazonas para serem resolvidas à priori. Ao final do discurso Lima quebrou o protocolo e desceu do púlpito para fazer uma selfie com amigos da imprensa, que acompanhavam à solenidade.

“Povo do Amazonas, contem comigo e recebam o meu melhor. Esse é meu compromisso, trabalhar dia e noite e não descansar para melhorar a qualidade de vida de todos”, finalizou o jornalista e novo governador do Amazonas, aos 42 anos de idade.

Leia mais:

Relembre 7 promessas de Wilson Lima para o Governo do Amazonas

Posse de Wilson Lima acontece nesta terça (1) no Teatro Amazonas