Arthur diz esperar parceria com novo governo do Amazonas

Prefeito de Manaus cumprimenta governador Wilson Lima | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus Arthur Neto, após participar da solenidade de posse do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida, realizada no Teatro Amazonas, Centro Histórico da cidade, nesta terça-feira ( 1º), disse esperar, do novo governador, normalidade institucional, parceria e que o governador empossado não vire as costas para a cidade.

Arthur foi questionado pela imprensa se iria apoiar o novo governo ou se seria oposição.

" "Nem uma coisa, nem outra. Não sou do Legislativo para ser da base ou da oposição. Sou o prefeito de Manaus. Não se trata de apoiar ou se opor. Trata-se de esperar a normalidade institucional. Que o novo governador estabeleça uma relação com a cidade de Manaus baseada nos preceitos constitucionais e na justiça. Manaus deve ser tratada com a seriedade e respeito que seus cidadãos merecem. Espero que ele não vire as costas para Manaus, como os dois últimos governadores fizeram"; " Arthur Neto, Prefeito de Manaus

Arthur Neto na posse do governador Wilson Lima | Foto: Divulgação





Como prefeito, Arthur disse esperar parceria e compreensão do governo do Estado e citou setores como infraestrutura, em que a ajuda do governo seria bem-vinda.



A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida, com a presença das autoridades civis e militares. Wilson Lima e Carlos Almeida fizeram o juramento e, em seguida, assinaram o termo de posse.

Desafio

No seu discurso de posse, o governador Wilson Lima disse que está vivendo o maior desafio de sua vida. "Estamos inaugurando um novo livro, um novo capítulo da história, com o povo como protagonista", afirmou.

No encerramento, Lima concedeu entrevista coletiva e seguiu para a transmissão de cargo, realizada no Centro Cultural Palácio Rio Negro.

