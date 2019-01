Wilson recebe faixa de Amazonino e fala de orgulho ao assumir cargo

Wilson Lima foi eleito com mais de 1 milhão de votos no estado do Amazonas | Foto: Márcio Melo





Manaus - "Sinto-me feliz e orgulhoso ao receber essa faixa, mas ao mesmo tempo, com uma enorme responsabilidade, que é guiar o povo do Amazonas." Foi com essas palavras que o jornalista Wilson Lima, de 42 anos, definiu a sensação de carregar a faixa de governador do estado do Amazonas. Wilson foi empossado no cargo de mandatário do Estado no fim da tarde desta terça-feira (1°), no Teatro Amazonas, mas recebeu a faixa das mãos de Amazonino Mendes no Palácio Rio Negro, antiga sede do governo estadual.

A cerimônia solene foi guiada por Amazonino, e contou ainda com a participação da primeira-dama, Taiana Lima; do vice-governador, Carlos Almeida, e de sua esposa, Tarciana Almeida. Os filhos de Wilson Lima, bem como o ex-vice-governador, Bosco Saraiva, também estiveram no púlpito de honra.

Wilson Lima, novo governador do Amazonas. | Foto: Márcio Melo





Logo em seguida, Wilson conduziu Amazonino e Bosco à saída, cumprindo o protocolo da posse dos governadores do Amazonas, mas também simbolizando o encerramento do quarto mandato do ex-governador e o fim de uma era. O governador ainda assinou o decreto de nomeação dos novos secretários de Estado, que tomam posse nesta quarta-feira (2), na sede do Governo do Amazonas, na Compensa.

Amazonino se despediu sem falar com a imprensa, mas foi aplaudido pelos secretários e autoridades presentes.

BR-319 e relação com Bolsonaro

Wilson falou do decreto que deveria ter sido assinado pelo ex-presidente Michel Temer que garantia isenção do imposto de renda para pessoas jurídicas lotadas na Zona Franca de Manaus. Como o decreto não foi assinado por Temer, caberá ao agora presidente Jair Bolsonaro (PSL) a decisão de assinar ou não.

"Acreditamos no presidente da República, uma vez que ele tem simpatia pelo AM e entende a importância da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento da nossa região. O decreto é importante, principalmente para aumentar a competitividade das empresas que estão lotadas aqui, e contamos com a participação da nossa bancada no Congresso para nos auxiliar nessa tarefa", afirmou.

Wilson ainda falou sobre a relação com o presidente Bolsonaro. Segundo ele, o que houve até o momento foi uma conversa rápida, mas o presidente destacou a importância do Amazonas. "Ele nos disse que no Amazonas haverá um grande trabalho para desburocratização e fazer com que a região se desenvolva. Ele tem uma equipe boa, formada por militares, que sabem o quanto a região é estratégica para o Brasil e o mundo", ressaltou.

Sobre a BR-319, Wilson destacou que a rodovia é de importância fundamental para o desenvolvimento da região. "Há uma disposição do governo federal para que ela seja pavimentada, e espero que no final dos quatro anos do nosso mandato ou até menos, ela esteja pronta para ser trafegada", salientou.

O governador ainda ressaltou a decisão de não manter a sua foto oficial na recepção dos prédios dos órgãos do governo do Estado. Segundo ele, em lugar da sua foto, haverão fotos dos servidores. "Isso será para nós um lembrete constante de que somos funcionários do povo. Esse governo não é meu e não me pertence. É do povo. Não estou aqui por ter partidos me apoiando ou ter uma carreira política. Estou aqui porque o povo quis", completou.

O governo

Wilson Lima, novo governador do Amazonas. | Foto: Márcio Melo





Wilson é o 50º governador do estado do Amazonas. Ele assume após ter disputado a eleição com os ex-governadores Amazonino Mendes (PDT), Omar Aziz (PSD) e David Almeida (PSB), tendo vencido o segundo turno com mais de um milhão de votos. Nesta quarta-feira (2), Wilson dá posse aos secretários e terá a primeira reunião de trabalho, oficialmente, com a equipe. Ainda na quarta-feira, ele deve divulgar à imprensa os resultados do relatório da Comissão de Transição do governo.

Leia mais

Wilson Lima toma posse como governador do AM e destaca prioridades

Relembre 7 promessas de Wilson Lima para o Governo do Amazonas