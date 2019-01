Marcos Rotta retorna ao cargo de vice-prefeito de Manaus

Enquanto esteve ausente da Prefeitura, Rotta assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana (SRMM) | Foto: Divulgação

Manaus - Licenciado do cargo de vice-prefeito de Manaus desde 14 de agosto de 2018, Marcos Rotta (sem partido) retornou às funções nesta quarta-feira, dia 2, e segue com as atividades de rotina no gabinete, na sede da prefeitura. O prazo da licença de Rotta, autorizada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), expirou no último dia 31 de dezembro.

No período em que esteve licenciado do cargo de vice-prefeito, Rotta assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana (SRMM), a convite do governador Amazonino Mendes, e coordenou o projeto de revitalização da malha viária de Manaus, que utilizou mais de 131,6 mil toneladas de asfalto na recuperação de quase 200 quilômetros de via em cinco zonas da capital amazonense.

“Estou voltando para o cargo de vice-prefeito de forma serena, tranquila e ciente das minhas responsabilidades. Retorno de um trabalho, a convite do governador Amazonino Mendes, que muito me engrandeceu. O projeto que desenvolvemos à frente da SRMM superou a expectativa do Governo e todos os prognósticos estabelecidos inicialmente. Tínhamos a previsão de atuar com 35 frentes de obra e trabalhamos com mais de 200. O Governo do Estado, em um feito inédito, investiu quase R$ 150 milhões na infraestrutura das ruas de Manaus e, com isso, recuperou quase 200 quilômetros de malha viária”, destacou.

Para Rotta, se faz necessário reconhecer a grande contribuição que o governador Amazonino Mendes deu à cidade. “Manaus passava por um momento extremamente complicado na questão da infraestrutura, esses quase 200 quilômetros de vias recuperadas melhoraram, e muito, a vida dos manauaras. Eu preciso ter a humildade para reconhecer, não como secretário de Estado, mas como vice-prefeito de Manaus, a grande ajuda, com muito empenho e esforço pessoal, que o governador Amazonino Mendes proporcionou a Manaus. Temos ciência que muito ainda precisa ser feito para estabilizar a cidade, mas temos obrigação de reconhecer que o Governo do Estado nos deu um grande auxílio para melhorar a vida de todos na cidade de Manaus”, afirmou.

Rotta acrescentou, ainda, que, como vice-prefeito, em nome de Manaus e em nome dos manauaras, reconhece “todo o esforço e trabalho concentrados do Governo Estadual para melhorar a qualidade de vida na cidade de Manaus”.

Licença

Em pauta extraordinária do dia 13 de agosto de 2018, a CMM promulgou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 024/2018 da Mesa Diretora que autorizou o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, a licenciar-se do cargo, até 31 de dezembro de 2018, para assumir a Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus (SRMM). O decreto legislativo foi aprovado em regime de urgência e publicado no Diário Eletrônico da CMM do dia 14.

