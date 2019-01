Rotta e Raulzinho negam trocar 'farpas' durante visita a obras

Os dois acompanharam obras públicas na manhã de quinta-feira (3) e Rotta teria humilhado o parlamentar | Foto: Divulgação

Manaus - O vice-prefeito Marcos Rotta (sem partido) desconversou na manhã desta sexta-feira (4) qualquer boato de constrangimento entre ele e o vereador Raulzinho (DEM). Comentários de que o vice-líder do Executivo Municipal menosprezou em público o parlamentar surgiram na última quinta (3), quando os dois acompanharam obras públicas em alguns bairros da cidade.

Apesar do que foi divulgado por alguns veículos de comunicação locais, o vice-líder do Executivo Municipal confirmou, por meio de seu gabinete, que desconhece qualquer tipo de desavença política entre ele e Raulzinho.

A porta-voz dele indicou que o motorista presente no dia relatou os dois caminhando juntos em todo o tempo, sem indícios aparentes de brigas. Raulzinho falou ao Em Tempo , por telefone, que também não houve desentendimentos entre ambos.

Ele ainda ressaltou que sente um profundo respeito por Rotta e esclareceu que, caso acontecesse alguma divergência, seria comum para o exercício político.

"Quando o vi na rua, cumprimentei-o e conversamos bastante sobre a volta dele à administração pública. Dei as boas-vindas e em momento nenhum percebi ele me tratando mal. Mesmo assim, seria normal se discordássemos em posições", concluiu o parlamentar comparando a relação da Câmara com o Executivo como o de um casamento.

Ele ainda acrescentou que nunca teve motivos para se sentir ofendido por Rotta, visto o montante de acordos em obras públicas alocados no gabinete do vereador quando o vice-prefeito também titulava a pasta de infraestrutura (Seminf).

Entenda o caso

Durante uma caminhada de inspeção em um mutirão de serviços básicos de infraestrutura no São Jorge e Compensa, ambos na Zona Oeste, na manhã de ontem (3), um constrangimento entre Marcos Rotta e Raulzinho teria sido presenciado. O vereador teria criticado Rotta pela saída da Prefeitura no período eleitoral para se juntar à chapa do ex-governador Amazonino Mendes (PDT) e se unido à chapa de oposição.

Desde 13 de agosto do ano passado, Rotta conseguiu licença para assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana (SRMM). Ontem, sendo o primeiro dia de trabalho de volta ao cargo de vice-prefeito, testemunhas afirmaram que o vice-líder devolveu as críticas.

"Você é muito ingrato e tem uma vida curta na política", seria a frase declarada por Rotta. Nas redes sociais do vereador, uma live foi publicada mostrando os dois caminhando juntos por diversas vias, enquanto conversavam.

