Base de apoio ao governo Wilson Lima começa a se desenhar na Aleam

Aleam teve renovação de 50%: 12 deputados saíram, e 12 novos assumem no dia 1° de fevereiro | Foto: Janailton Falcão/Arquivo EM TEMPO





Manaus - O ano de 2019 já começou e as composições da base do governo Wilson Lima (PSC), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), já começam a se desenhar. A casa legislativa, que retomará suas atividades no dia 1° de fevereiro, teve renovação de 50% do seu quadro. Isso significa que 12 deputados deixarão o plenário da Assembleia para que outros 12, novos, entrem para o cotidiano legislativo do Amazonas.

A surpresa, no entanto, deve ficar por conta da própria base de apoio ao governo, que ainda não está completamente desenhada. A coligação "Transformação Por Um Novo Amazonas", que congregava o PSC de Wilson, o PRTB de Carlos Almeida, e a Rede de Luiz Castro, não elegeu nenhum deputado estadual, e terá que contar com a benevolência de deputados que se elegeram por coligações "rivais", como Serafim Corrêa (PSB), que caminhou com o deputado e então candidato a governador David Almeida (PSB).

Belarmino Lins elogiou Wilson, dizendo que ele segue a mesma onda de mudanças que levou Jair Bolsonaro à presidência da República | Foto: Divulgação





Em mensagem enviada à equipe de reportagem do EM TEMPO, Serafim informou que dará apoio ao governo de Wilson Lima. Ele, no entanto, não foi o único. Por meio de sua assessoria de imprensa, o deputado João Luiz (PRB), novato na casa, também informou que fará parte da base de apoio ao governo.

Apoio de peso

Outro "cacique" que embarcou na onda de Wilson Lima foi Belarmino Lins (PP). O parlamentar, que irá para o oitavo mandato seguido de deputado estadual, disse acreditar no fato de que Lima segue a mesma onda de mudanças que levou Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República, e está disposto a colaborar no parlamento para ajudar o novo governo a fazer um "grande trabalho em favor da população da capital e do interior".

Delegado Péricles (PSL), que vem da Polícia Civil para o primeiro mandato, afirma que manterá postura independente, sem fazer oposição "sectária" | Foto: Divulgação





"Sou um parlamentar com muitas bases interioranas que dependem da luta ombro a ombro com o governo, no encaminhamento de projetos e outros instrumentos que sejam em favor da melhoria das condições de vida social e econômica da população interiorana. Acredito no sucesso da administração de Wilson Lima, que está disposto a oferecer sua melhor contribuição em favor do povo amazonense", completa.

Postura independente

Já o novato Delegado Péricles (PSL), que assume o primeiro mandato em 1° de fevereiro, afirma que manterá sua postura independente em relação ao governo. O deputado diz que não fará uma oposição sectária ao governo Lima, mas que está otimista com o novo governo.

"Tenho boas expectativas em relação à administração do governador, e assim como eu, toda a população. No que eu defendi das minhas propostas e princípios durante a campanha, estarei lado a lado com o governador. Já no que for contrário às minhas propostas e contrário à população, estarei contrário ao governador. Mas até o momento, estou gostando do que estou ouvindo de propostas do governador Lima, e estou otimista", salienta.

Serafim Corrêa (PSB) é um dos parlamentares que darão apoio ao governo Wilson Lima | Foto: Divulgação





A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do deputado Dermilson Chagas (PP) e com a deputada Joana D'Arc Cordeiro (PR), mas até a publicação desta matéria, não recebeu retorno.

Josué independente

Em articulação para presidir a Aleam no biênio 2019/2020, o deputado Josué Neto (PSD), disse, que caso eleito presidente da Casa, irá se comportar como um “magistrado”, sem entrar no mérito de ser oposição ou situação. Porém, antes mesmo de confirmar seu desejo de chefiar o parlamento estadual, Josué foi ao encontro de Wilson Lima, se colocando à disposição do governador.

A reunião, inclusive, foi gravada e divulgada nas redes sociais, o que indica que o parlamentar deve fazer parte da bancada governista.

Quem também deve ser da situação é a deputada Alessandra Campêlo (MDB), uma vez que subiu no palanque de Wilson Lima durante o segundo turno das eleições de outubro do ano passado.

Wilson Lima foi empossado no último dia 1º de janeiro | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO





Entre os novatos, Roberto Cidade (PV), Fausto Junior (PV), Carlinhos Bessa (PV), Saullo Viana (PPS), Álvaro Campêlo (PP), Joana D’Arc (PP), Mayara Pinheiro (PP) também tendem a apoiar Wilson Lima na Assembleia Legislativa.

Na avaliação do cientista política e advogado eleitoral Carlos Santiago, a tendência é mesmo que Wilson tenha o apoio da maioria na Casa. Ele explica, ainda, que dar base ao governo eleito sempre foi uma tradição no parlamento estadual.

“Novos e os antigos parlamentares tendem a apoiar Wilson Lima. Fazendo isso, a Aleam segue uma tradição do Poder Legislativo Estadual, que sempre facilitou a vida dos governadores. Desde a redemocratização (em 1989), a Aleam nunca constrangeu um governo. Não será diferente agora”, falou.

