No apagar das luzes de sua gestão, Amazonino recebe salário milionário

Manaus - O ex-governador Amazonino Mendes (PDT) conseguiu, no apagar das luzes do seu governo, receber vantagens salariais requeridas e aprovadas em tempo recorde, sem contestações dos órgãos estaduais, e, assim, levou para casa no dia 28 de dezembro uma remuneração de mais de meio milhão de reais. Em números precisos: R$ 545.748,93.

O valor assustou os técnicos do governo, todos acostumados a ver a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) recorrer em casos semelhantes até a última instância possível da Justiça, com alguns casos chegando até ao Supremo Tribunal Federal em brigas que duram anos.

Para se ter ideia do Natal e Réveillon “gordo’ do ex-governador, entre setembro e novembro, a remuneração dele foi de exatos R$ 30.471,11 a cada mês. Já o valor recebido em dezembro dá para comprar 18 carros populares ou pagar um salário mínimo a uma empregada doméstica por exatos 546 meses seguidos.

Conforme uma fonte do governo, Amazonino recebia uma aposentadoria como ex-governador em valores equivalentes aos proventos de um desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Como ele foi prefeito entre 2009 e 2013, esse benefício foi suspenso.

Ao deixar a prefeitura, ele voltou a receber, mas nos cinco anos compreendidos entre 2013 e 2017, ela não foi reajustada para o teto pago aos desembargadores. Já no exercício do quarto mandato, em janeiro de 2018, ele requereu a equivalência salarial em processo impetrado na Secretaria de Estado da Administração, cuja titular, Angela Bulbol de Lima, foi nomeada por ele próprio.

A Sead pediu a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, cujo procurador chefe também foi indicado por Amazonino e que de pronto foi favorável à concessão e pagamento requerido. De volta à Sead, Bulbol aprovou o pedido e submeteu ao governador para autorizar o pagamento. Como haveria um claro conflito de interesse, o processo foi assinado numa interinidade do então vice-governador Bosco Saraiva.

Aprovado na instância máxima, a Sead mandou a Secretaria de Estado de Fazenda, cujo titular Alfredo Paes também foi indicado por Amazonino, incluir o pagamento na folha de dezembro, o que aconteceu e garantiu um réveillon perfeito, sem necessidade de Amazonino ganhar na mega da virada.

