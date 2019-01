Deputados gastam mais de R$1 milhão em combustível em 2018

O parlamentar que menos declarou despesas dessa natureza no ano passado foi Sabá Reis (PR) | Foto: Divulgação





Manaus - Os deputados estaduais amazonenses gastaram mais de R$1 milhão da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) com combustível entre janeiro e novembro de 2018, último ano da 18ª legislatura. Com esse valor, seria possível comprar 271 mil litros de gasolina ao preço de R$3,69, valor atualmente encontrado nos postos de Manaus.

Utilizando um carro popular, que consome em média 12 km/litro, daria para percorrer três milhões de quilômetros. O número seria suficiente para dar 81 voltas na terra e fazer 15.485 viagens ao município de Presidente Figueiredo, que fica a 105 km da capital amazonense.

Também conhecida como “cotão”, o dinheiro público liberado mensalmente por meio da cota dos deputados estaduais é de R$ 25,6 mil. Além de combustível, essa verba é destinada a despesas como compra de material de expediente, serviços de internet, aluguel de veículos, fretamento de aeronaves, gráficas para elaboração de informativos para prestação de contas do mandato, entre outros.

Doutor Gomes foi o segundo que mais gastou com combustível | Foto: thiago botelho

Esse valor não faz parte do salário dos deputados estaduais, que é atualmente de R$25,3 mil.

De acordo com dados disponíveis no sistema de prestação de contas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado Platiny Soares (PSB) foi o que mais utilizou a cota com combustível. Ao todo, o parlamentou gastou, somente no ano passado, R$95 mil em gasolina, o equivalente a 10% do gasto total de todos os parlamentares da Casa.

Com isso, Platiny poderia ter dado sete voltas na Terra e fazer 1.471 viagens a Presidente Figueiredo. Em julho do ano passado, o parlamentar apresentou duas notas fiscais à prestação de contas, ambas com gastos com combustível. O valor das notas somava R$15 mil, sendo julho o mês com maior despesa dessa natureza. A reportagem tentou entrar em contato com o deputado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Platiny foi o mais faltoso e o que mais gastou com combustível | Foto: Arquivo

Entre os meses de agosto e outubro, período eleitoral em que Platiny Soares disputava a reeleição, os gastos com gasolina se mantiveram em valores que chegavam, mensalmente, a R$7 mil. Além disso, as notas fiscais registradas pelo gabinete do deputado apontaram informativos parlamentares e consultoria contábil como parte dos principais gastos do gabinete.

Vale lembrar que de acordo com os dados disponibilizados pela Aleam, Platiny foi o deputado que mais faltou as sessões em 2018. Ele está acompanhado do deputado Augusto Ferraz (DEM). Dentro do total de 120 sessões, Platiny e Ferraz estiveram presentes em apenas 83.

Outros deputados que registraram grandes despensas com combustível no ano passado foram Augusto Ferraz (DEM) e Dr. Gomes (PRP), ambos com R$87 mil.

Na contramão de Platiny, Ferraz e Gomes, o parlamentar que menos declarou despesas dessa natureza no ano passado foi Sabá Reis (PR). De acordo com o site da Casa legislativa, ele gastou apenas R$9 mil durante todo o ano. Além disso, foi observado que em alguns meses o deputado não fez uso do cotão para comprar gasolina, utilizando o recurso principalmente para a produção de materiais informativos do mandato. Procurado pela reportagem, o parlamentar não quis se pronunciar sobre o assunto.

Alessandra Campêlo (MDB) contabilizou R$27 mil em gastos com gasolina | Foto: dv

Além dele, outros colegas de parlamento também registraram despesas relativamente menores com gasolina. Sidney Leite (PSD) gastou R$18 mil, enquanto Alessandra Campêlo (MDB) contabilizou R$27 mil nesse tipo de consumo.

Apesar das peculiaridades do estado, que possui dimensões continentais e demanda uma participação ativa dos parlamentares em municípios mais distantes, nada impede medidas que reduzam esse gasto. É o que afirma o cientista político Helso do Carmo. Para ele, apesar da legalidade dos recursos orçamentários mensais, o legal e o ético entram em conflito.

“O parlamento brasileiro, em todas as esferas, é muito caro se comparado a outros parlamentos do mundo. O gasto com transporte desses parlamentares é necessário, mas o questionamento é até que ponto é aceitável. Nada impede a realização de uma assembleia itinerante para ouvir os anseios da população. Esses gastos poderiam ser suprimidos por outros meios. O deslocamento é importante, mas a população não vê retorno imediato”, explicou.

TABELA

Deputados que mais gastaram com gasolina:

1. Platiny Soares (PSB) - R$95.547,53

2. Dr. Gomes (PRP) - R$87.623, 02

3. Augusto Ferraz (DEM) - R$87.016,24

Deputados que menos gastaram:

1. Sabá Reis (PR) - R$9.000,00

2. Sidney Leite (PSD) - R$18.000,00

3. Alessandra Campêlo (MDB) - R$27.722,00