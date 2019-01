Deputado Péricles seleciona profissionais para o gabinete

Os sete profissionais selecionados devem ser contratados até o dia 25 de janeiro | Foto: Divulgação

A terceira fase do processo seletivo, que vai escolher os sete profissionais para trabalhar no gabinete do delegado Péricles (PSL), acontecerá na próxima quarta-feira, 16. Nessa etapa, os candidatos vão fazer um inventário de personalidade - uma avaliação inovadora que mede a personalidade e ajuda a prever o comportamento de cada pessoa.

A segunda fase do processo encerra nesta segunda-feira (14). Durante os primeiros dias de janeiro de 2019, cerca de 63 pessoas fizeram provas, e pelo menos 40 pessoas foram selecionadas para a terceira etapa. Os aprovados serão comunicados via e-mail, nesta terça-feira, 15.

O deputado informou que todos os selecionados para a terceira etapa vão realizar a atividade no mesmo dia. “As duas primeiras fases foram mais longas, pelo volume de currículos e pelo número de pessoas entrevistadas. A fase do inventário de personalidade será mais ágil, onde apenas três profissionais, de cada área, serão indicados para a última etapa, que é a entrevista comigo”, enfatizou.

Os sete profissionais selecionados devem ser contratados até o dia 25 de janeiro.

Ação inovadora

O deputado inovou na forma de contratação da sua equipe de cargos comissionados. De acordo com Péricles, a ideia surgiu da necessidade de ter uma equipe qualificada e técnica, durante conversas com especialistas em gestão pública.

“Esse é um processo democrático com a população. Isso despartidariza o gabinete, pois eu sou um político da nova geração e preciso de pessoas capacitadas e comprometidas. Afinal estaremos a serviço do povo”, disse o delegado.

As setes vagas disponíveis são para assessores de gabinete parlamentar nas áreas: jurídica (01), gestão publica (01), gestão financeira (01), comunicação social- relações publicas (01), comunicação social - jornalismo e publicidade (01), secretariado executivo (01) e assistência social (01).

*Com informações da assessoria

