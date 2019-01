'Eu não tenho que ficar trocando tiro com bandido', diz Arthur Neto

O prefeito Arthur Neto é contrário ao decreto que autoriza a posse de armas de fogo.

— Não tenho que tomar conta da minha segurança, quem tem que tomar conta da minha segurança é o Estado brasileiro. É para isso que eu pago imposto.

O tucano disse que a população não é treinada para usar armamento.

— Eu não tenho que ficar trocando tiro com bandido. Não sou treinado para isso e não quero nada parecido.

Na tocaia

Para Arthur, o armamento irá aumentar o número de mortes.

— Aquele que chega na tocaia está na vantagem. Aquele que está armado e não está esperando leva desvantagem, e isso acaba provocando mais morte.

Tiroteio confuso

O Senador Plínio Valério (PSDB) disse que está preocupado com a situação.

— Isso não vai resolver nada! Estou curioso para ler as condições de se comprar uma arma. É só o porte de arma ou só o registro, como é atualmente? A mim, preocupa.

Cadê o dinheiro?

Professores de Pauini denunciaram ao deputado Serafim Corrêa (PSB) a ausência de pagamentos por parte da prefeitura.

— Lamento profundamente que a prefeita de Pauni continue não levando a sério os recursos do Fundeb –, lamentou Sarafa.

O gato comeu!

Serafim divulgou dados do Portal da Transparência nos quais Pauni recebeu mais de R$ 12 milhões em 2018.

— Pauini recebeu mais de R$ 12 milhões em 2018. Isso resulta em R$ 1 milhão a cada mês. O que está sendo feito com esse dinheiro?

Via Direta

O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas recomendou ao governo do Estado a refazer a licitação para qual tinha sido escolhida a Via Direta, que atende ao programa de educação a distância do Estado.

Programa da Seduc

Trata-se do programa de ensino presencial com mediação tecnológica implementado pelo Centro de Mídias de Educação da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc).

Mais barato do Brasil

Via Direta e o consórcio contestam o MPF e recorreram à justiça para a manutenção do contrato.

Conforme as empresas, o serviço que prestam é o mais barato do Brasil e essa alegação será comprovada na justiça.

Alunos prejudicados

As empresas consideram a ação do Ministério Público preocupante, porque poderá atingir o contrato que estava sendo renegociado e afetar os alunos que recebem a transmissão das aulas pela internet por meio de sua rede.

A La Fábio Assunção

Um parlamentar da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e ex-secretário de Amazonino Mendes (PDT) está construindo fama de mau pagador pelos bares e boates por onde passa.

Amnésia alcoólica

Acontece que ele passa da conta na bebida alcoólica e, simplesmente, “esquece” de pagar a comanda.

No outro dia, a fatura chega para os gerentes de estabelecimentos, que precisam entrar em contato para ter a dívida quitada (ou não).

E o mais interessante é que o fiador tem condições financeiras de comprar o próprio bar.

Borrachudo

A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelos prejuízos materiais suportados por terceiros portadores de cheques sem fundos emitidos por seus correntistas.

Borrachudo 2

Por maioria, os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmaram entendimento do tribunal de que não é possível equiparar terceiro tomador de cheque, sem vínculo com o banco, a consumidor.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Sem reforma, nem Jesus na goiabeira salva!

Meu secretariado está à disposição das prefeituras do AM, diz Wilson