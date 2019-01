Prefeito de Manaus afirma que é contra à posse de armas de fogo

Manaus - Após o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) que regulamenta o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e de munição no país, lideranças da política amazonense dividem opinião sobre o assunto. O prefeito Arthur Neto (PSDB) discorda da medida e disse que a obrigação de tomar conta da segurança é do Estado brasileiro, não da população.

“Não tenho que tomar conta da minha segurança, quem tem que tomar conta da minha segurança é o Estado brasileiro. É para isso que eu pago imposto. Eu não tenho que ficar trocando tiro com bandido. Não sou treinado para isso e não quero nada parecido. Aquele que chega na tocaia está na vantagem. Aquele que está armado e não está esperando leva desvantagem e isso acaba provocando mais morte. Então, a solução para a questão da violência não está em armar todo mundo e em transformar isso num faroeste”, defendeu Arthur.

O tucano ainda disse que a solução para a violência está em investimentos na educação e em políticas públicas.

“A solução para a violência está em políticas sociais públicas que ocupem a chamadas áreas vermelha com projetos lúdicos e esportivos, escolas formais com unidades de saúde e delegacias. É preciso o enfrentamento ao tráfico e o cuidado com as políticas sociais e investir pesado em educação”, afirmou.

Para o deputado federal José Ricardo (PT), o armamento da população é uma medida que ampliará a violência e favorece a indústria das armas de fogo.

“Isso vai facilitar a violência. Essa é uma medida isolada que não faz parte e não tem contexto para melhorar a segurança no país. Existe um objetivo aí, o da indústria de arma de fogo no país. Imagine o universo das pessoas que vão comprar arma para resolver o problema da segurança”, disse.

O senador Plínio Valério (PSDB) também é contrário à medida e disse que o decreto não irá resolver nada.

“Isso não vai resolver nada. Estou curioso para ler as condições de se comprar uma arma, e se o porte de arma ou só o registro, como é atualmente. A mim, preocupa”, disse.

Compromisso de campanha

O delegado federal pelo PSL, Pablo Oliva, disse que a posse de arma de fogo é um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro e que há estudos que comprovam sua eficiência na diminuição dos índices de criminalidade.

“É um compromisso de campanha baseado em estudos comparados com outros países, onde essa medida reduziu a criminalidade. É importante que se diga, que os brasileiros já se manifestaram sobre o plebiscito, aprovando a possibilidade de aquisição de armas aos cidadãos de bem”, defendeu Oliva.

Para o deputado estadual Delegado Péricles (PSL), o presidente Jair Bolsonaro retirou a “subjetividade” para que se possa ter a posse de arma de fogo.

“Sou favorável às modificações no Estatuto do Desarmamento, pois entendo que o cidadão de bem não pode ficar à mercê de criminosos armados e sem ter como se defender”, afirmou o delegado.

O deputado Dermilson Chagas (PP) acredita que devido à ausência dos estados no combate à criminalidade a medida, é necessária.

“Esperamos que a população use com responsabilidade, para que não haja um final triste em uma discussão de trânsito, briga de vizinhos e de pessoas que perdem o temperamento. O novo método de se adquirir armas é para combater os malfeitores e não para população agir com irresponsabilidades”, alertou.

A responsabilidade é do Estado

O cientista político e advogado Carlos Santiago acredita que o presidente está apenas fazendo política e colocando a segurança pública, uma responsabilidade que é do Estado, nas mãos do cidadão comum.

“O presidente da República Jair Bolsonaro está somente fazendo política com um assunto tão grave que afeta milhões de pessoas, que é a segurança pública, um dever do Estado e um direito do cidadão. O presidente está colocando para o indivíduo uma responsabilidade que é do Estado, ou seja, garantir Segurança Pública”, explicou.

Santiago ainda disse que nossa sociedade é violenta e teme que a arma de fogo seja um incentivo à criminalidade.

“Temos uma sociedade violenta, agressiva, patriarcal e não é à toa que há 160 mil estupros nesse país. Idosos e crianças sofrem com índices altíssimos de maus-tratos. Conflito no transito geram mais de 50 mil mortes nesse país com mais de 450 mil pessoas com sequelas e, se você colocar mais um instrumento de violência, que é a arma de fogo, no meio dessa cultura machista, certamente não vai contribuir em nada”, disse.

