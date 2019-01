Luiz Castro toma posse como secretário da Seduc-AM

A solenidade ocorreu na sede do Governo, no bairro Compensa II, Zona-Oeste de Manaus | Foto: Rebeca Mota

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), deu posse nesta manhã (18) ao secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM), Luiz Castro (REDE), e ao controlador-geral do Estado, Alessandro Moreira. A solenidade ocorreu na sede do Governo, situada no bairro Compensa II, Zona Oeste de Manaus.

Durante a cerimônia, Wilson destacou que, apenas para o mês de janeiro, estão sendo investidos R$ 4 milhões em reformas de escolas. Segundo ele, até o final do ano serão investidos R$ 50 milhões para este objetivo.

“Nós fizemos visitas técnicas em 251 escolas que precisam de reformas, 37 delas correm o risco de não funcionarem este ano. Nós observamos problemas com a merenda escolar que devia ter saído da capital para o interior de balsa no dia 15 de dezembro e só começou a sair neste mês de janeiro. Por conta disso, corre o risco de seis municípios ficarem sem a merenda escolar no início deste ano. Vamos fazer auditoria de todos os contratos do Amazonas”, explica Lima.

O governador acrescenta que deu o aumento de 9,8% neste mês para os professores com o objetivo de rever a qualidade do ensino. Além disso, Lima afirma que os planos de saúde dos professores estão em dia.



O novo secretário da Seduc, Luiz Castro, destacou que no primeiro momento vai realizar visitar nas escolas da capital e também do interior, para identificar os problemas e buscar soluções para melhorar a educação no Estado. Ele reforça, ainda, que vai adotar medidas para evitar a falta de segurança nas escolas.



“A nossa população não aceita índices medíocres de qualidade, com evasão e repetência - que tiram anualmente mais de 70 mil alunos da escola. Isso os coloca na vulnerabilidade social. Muitas vezes, esses índices contribuem para que as crianças e os jovens migrem para o mundo do crime”, conta Castro.

Já o novo controlador-geral do Estado, Alessandro Moreira, ressalta que o desafio inicial será estruturar a controladoria-geral do Amazonas. Além disso, ele pretende criar a Lei do Auditor Técnico de carreira do controle interno.

“Vamos estruturar a controladoria com a legislação aplicável. Temos que criar a legislação do sistema de controle interno no Amazonas, orientar os órgãos com a funcionalidade do controle e voltar o controle interno para caráter preventivo”, destaca.

Qualificações

Luiz Castro tem 60 anos e nasceu na cidade de São Paulo (SP). Mudou-se para o Amazonas em 1977, aos 18 anos, e foi morar no município de Envira, na calha do rio Juruá. É casado com a profissional de relações públicas, Ana Leonarda Thomas Castro de Andrade, de Eirunepé, e pai de quatro filhos. Foi agricultor em Envira, atuou como conselheiro comunitário na Igreja Católica e lecionou na Escola Presidente Castelo Branco.

Professor, agricultor e advogado formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Luiz Castro foi deputado estadual em cinco mandatos. É autor de 64 leis estaduais. Foi prefeito do município de Envira por dois mandatos. Presidiu a Associação Amazonense de Municípios (AAM).

Alessandro Moreira da Silva, 46 anos, nasceu em Feira de Santana, na Bahia. Formado em engenharia química, é mestre em engenharia com MBA em gerenciamento de projetos. Na iniciativa privada, trabalhou por mais de 10 anos nas cervejarias Antarctica, Ambev e Kaiser, como engenheiro de processos e gerente, desenvolvendo atividades de qualidade, gestão de projetos e engenharia de processos.

É servidor efetivo da Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) desde 2006, sendo um dos responsáveis pela implantação de projetos como a "Coordenadoria de Compras" e "Contratos Governamentais". Foi controlador-geral do Estado entre fevereiro e outubro de 2017.

