Vereador Bessa diz que Câmara deve votar regulamentação de aplicativos

Manaus - Após reunião com o secretário Extraordinário de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó, na manhã desta sexta-feira (18), o vereador Bessa (SD) afirmou que o Projeto de Lei que regulamenta a atuação dos aplicativos de transporte em Manaus está em fase final de elaboração e já se encontra na Casa Civil para receber os últimos ajustes.

Segundo o parlamentar, após os trâmites finais na prefeitura, o PL será encaminhado para a Câmara Municipal de Manaus e deverá passar por discussões e audiências públicas após o recesso parlamentar que termina no dia 6 de fevereiro.

"Essa é uma conquista para a cidade de Manaus. Nosso sistema de transporte se encontra em estado crítico e regulamentar os aplicativos de transporte trará mais segurança e garantias para os próprios motoristas que utilizam as plataformas, além de proteção para a população", ressaltou.

Bessa ainda esclarece que a regulamentação é uma reivindicação dos próprios motoristas de aplicativos e das empresas.

"A desorganização desse sistema prejudica quem utiliza as plataformas como principal fonte de renda, pois esses motoristas acabam perdendo espaço nas ruas para quem está apenas fazendo um 'bico', garantindo uma renda extra. Além disso, existem usuários com veículos insalubres, com antecedentes criminais e sem treinamento", completou

O secretário Luiz Alberto Carijó explicou que antes de encaminhar para o parlamento municipal, a minuta ainda será direcionada para as categorias interessadas para um aprimoramento.

"De uma forma geral, a Lei visa regulamentar os aplicativos, tornar menos predatório esse processo, além de resguardar e garantir os direitos dos trabalhadores que utilizam as plataformas. Queremos dar uma organização nesse processo. O prefeito Arthur é a favor das benesses da tecnologia e deseja uma regulamentação justa. Mas devemos ter o mínimo de organização para evitarmos a destruição do sistema de transporte urbano de Manaus. Não podemos permitir que o sistema todo se fragilize e acabe como um problema para a cidade", disse.

