Wilson Lima destaca papel do TRE-AM como um dos pilares da democracia

Manaus - O governador Wilson Lima participou, na manhã de terça-feira (22), da solenidade de posse de Giselle Falcone Pascarelli como desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

A cerimônia, realizada no plenário Desembargador Ataliba David José Antônio, no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), zona centro-sul de Manaus, foi conduzida pelo presidente do TRE-AM, desembargador João de Jesus Abdala Simões.

Durante a solenidade, o governador destacou o papel da Justiça Eleitoral e elogiou a conquista da nova desembargadora, a primeira mulher a compor o TRE-AM na classe de juristas.

“Vim aqui cumprimentar os membros da corte eleitoral e também prestigiar a posse da Giselle, desejando-lhe muito sucesso. Essa é mais uma conquista e mais uma representação desse empoderamento das mulheres e o Estado do Amazonas está à disposição para colaborar com a Justiça Eleitoral, entendendo que é um dos pilares fundamentais para que o processo de democracia aconteça no Brasil”, frisou Wilson Lima.

Giselle Falcone Pascarelli exercerá a nova função por dois anos, renovável por mais dois anos, em cargo destinado à classe dos advogados no TRE-AM.

“É uma grande honra poder ingressar nessa corte e contribuir para que a democracia desse país seja cada vez mais respeitada, para que o Tribunal Regional Eleitoral trabalhe cada vez com mais transparência, garantindo a legitimidade do processo eleitoral, o livre exercício do direito de votar e ser votado”, destacou a desembargadora.

Nomeação

O decreto de nomeação da nova desembargadora eleitoral foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 18 de dezembro de 2018, assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados e então presidente da República em exercício, deputado federal Rodrigo Maia.

Currículo

Giselle Falcone Medina Pascarelli Lopes é graduada em Direito pelo Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas-CIESA (2001); pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes-UCAM (2003) e pós-graduada em Direito do Estado pela Universidade Cândido Mendes-UCAM (2005).

Atuou como assessora jurídica, na Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas (nos anos de 2001 e 2002); como diretora de Secretaria no Tribunal de Justiça do Amazonas (entre os anos de 2002 e 2004) e vinha atuando como advogada desde o ano de 2004.

