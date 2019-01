De ovo a fio dental: condutas inadequadas marcaram política amazonense

Manaus - O parágrafo único do artigo 1° da Constituição Federal de 1988 afirma que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, de quem se espera a ética, o decoro e o respeito necessários para o exercício da função. No entanto, a política amazonense está repleta de casos recentes nos quais foram visíveis a falta de decoro, o mau comportamento e, em alguns casos, a falta de respeito com a população.



As situações protagonizadas por políticos variam, desde um ex-governador mandando uma cidadã "morrer" a um deputado estadual que entrou com um projeto de lei que tornava expressões como "pinguelo" e "xibiu" como Patrimônio Imaterial do Amazonas. Alguns desses casos, inclusive, ganharam destaque nacional, e outros acabaram virando memes. Leia, abaixo, o top 10 desses casos, compilados pelo Portal Em Tempo.

1 - "Projeto Pinguelo"

Em 2012, o deputado estadual Wanderley Dallas (MDB) protocolou junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) o Projeto de Lei 341/2012, cuja ementa era "Reconhece como Patrimônio Cultural de natureza Imaterial para o estado do Amazonas a linguagem regional".

Podia ser mais um projeto que exaltasse a cultura do Estado, não fosse pelo fato de que algumas expressões consideradas chulas foram incluídas no projeto, como "toba", "pinguelo", "cabaço", "pimba", entre outras.

Wanderley Dallas foi o autor do projeto de lei 341/2012, que reconhecia algumas palavras consideradas de baixo calão como patrimônio imaterial do Amazonas | Foto: Divulgação/Aleam

A proposta de Dallas ganhou projeção nacional em 2015, três anos depois que o projeto foi apresentado à Casa Legislativa, quando foi o personagem principal de uma matéria do jornal Folha de São Paulo, com o sugestivo título "Deputado quer que 'piroca' seja patrimônio imaterial do Amazonas".



À época, Dallas chegou a subir ao plenário da Aleam para se justificar, aproveitando para atacar os colegas de Casa.

"É um grupo de deputados que se constrange com a palavra 'cabaço', mas usa de boca cheia em qualquer local. Tiram 30 palavras de todo o projeto, desvirtuando do contexto", afirmou. Com toda a comoção em cima da proposta, a Lei não vingou. Dallas até chegou a dizer que iria rever o projeto, mas a Aleam arquivou o projeto em novembro de 2015.

2 - "Então morra!"

Profissionais de imprensa e até mesmo cidadãos amazonenses conhecem um pouco do destempero do ex-governador Amazonino Mendes (PDT), e vários já tiveram o desprazer de provar a impetuosidade do político, que foi o chefe do Executivo estadual por quatro mandatos.

Em 20 de fevereiro de 2011, um episódio envolvendo Amazonino e uma moradora paraense de área de risco em Manaus deu o que falar. Após uma visita à comunidade Santa Marta, na Zona Norte de Manaus, o então prefeito da capital se estressou com a moradora da comunidade e exclamou "minha filha, então morra! Morra!"

O destempero de Amazonino Mendes já é conhecido da imprensa e da sociedade amazonense | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

O estresse de Amazonino veio em péssima hora: a comunidade acabara de sofrer um deslizamento de terra após uma forte chuva. O então prefeito ainda chegou a dizer que quem morava na comunidade ajudaria muito a Prefeitura "não fazendo casas onde não deveria", quando foi interpelado pela moradora, que disse que estavam lá porque não tinham condições de ter uma moradia digna.



Veja vídeo em que Amazonino Mendes manda uma moradora da comunidade Santa Marta morrer | Autor: Divulgação

Após ter mandado a mulher "morrer", Amazonino perguntou de onde a mulher era, e quando ela respondeu que era do Pará. Mendes respondeu "então tá explicado". O caso ganhou repercussão nacional e chegou a virar meme na internet. Até hoje, a frase de Amazonino é utilizada nas rodas de conversas dos amazonenses como bordão.

Ironicamente, quem sucedeu Amazonino em seu último mandato como governador foi um paraense. Ele foi vencido nas eleições de 2018 pelo jornalista Wilson Lima, de 42 anos.



3 - Chuva de dinheiro

Na abertura dos trabalhos do ano legislativo de 2016, o ex-governador José Melo, atualmente preso em decorrência da Operação Maus Caminhos, visitava a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para a leitura da Mensagem Governamental, quando um homem jogou cédulas de dinheiro falso em cima do governador.

Durante a leitura da Mensagem Governamental na Aleam, um manifestante jogou cédulas de dinheiro falso em José Melo | Autor: Divulgação

As cédulas eram de R$ 100 e possuíam a imagem do rosto de José Melo, no lugar da Efígie da República, por isso, ficaram conhecidas como "melais". O protesto fazia referência à acusação de compra de votos pela qual Melo e seu vice, Henrique Oliveira, tiveram os mandatos cassados. O homem que fez o protesto, identificado como Hinaldo Castro, era integrante do movimento Levante Popular da Juventude, uma organização estudantil de esquerda.



4 - A farsa do ovo

Durante o período das eleições municipais de 2012, um episódio no mínimo curioso estampou as manchetes dos jornais, portais e telejornais da capital. Supostamente, um cabo eleitoral ligado ao então candidato Arthur Neto (PSDB) teria atirado um ovo na candidata Vanessa Grazziotin (PCdoB).

A suposta "ovada" aconteceu no dia 11 de setembro de 2012, quando a TV Em Tempo recebeu os candidatos à prefeitura de Manaus para um debate.

A senadora chegou a registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) em um Distrito Integrado de Polícia (DIP) da capital, e a versão apresentada no boletim era que o homem não tinha atirado o ovo na candidata, e sim cuspido nela.

Vanessa chegou a abrir um processo contra Arthur no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), acusando o ex-senador de possível injúria real e turbação de propaganda eleitoral lícita decorrente da agressão. No entanto, após o resultado da perícia da Polícia Federal, a corte eleitoral arquivou o processo do "episódio do ovo".

5 - O "tucumã do Amazonino"

Ano 2000, ano de disputa para a Prefeitura de Manaus. Em um lado do ringue, estava o hoje senador Eduardo Braga, e do outro, o ex-senador e então prefeito Alfredo Nascimento. Num dos debates, mediado pelo jornalista Braz Silva, Alfredo perguntou quem era o criador do programa SOS Manaus, e Eduardo respondeu dizendo que era o criador, que Alfredo deveria respeitar a sua família.

Chateado, Braga ainda disse que o prefeito se tornara alguém prepotente, arrogante, e que Alfredo ia à casa de Amazonino Mendes para levar tucumãs para o então governador, padrinho político dele.

Debate entre Alfredo Nascimento e Eduardo Braga foi que originou teve até tucumã e cuscuz envolvidos | Autor: Reprodução

A réplica de Alfredo foi que Eduardo "estava desequilibrado" e o ofendendo, disse que não se lembrava de levar tucumã para o ex-governador. Ele ainda disse que Amazonino o treinou para como agir na campanha.

"Levava tucumã, levava cuscuz para o Amazonino sim", treplicou o hoje senador, ainda dizendo que fora assim que Nascimento galgara os cargos que ocupara no Amazonas.



6 - O - mau - dançarino

Que o amazonense tem charme e inclinação naturais para a dança, disso ninguém duvida. Porém, o ruim é quando o tiro pode sair pela culatra, e isso foi o que aconteceu com o deputado estadual Sinésio Campos (PT), conhecido por sua baixa estatura, em maio de 2018.

Durante um show na cidade de Urucurituba, a 218 quilômetros em linha reta de Manaus, Sinésio tentou dançar forró com uma mulher, mas acabou caindo por cima dela no palco.

Durante um show em Urucurituba, Sinésio Campos (PT) caiu por cima de uma mulher enquanto dançava com ela | Autor: Reprodução

7 - A orgia que virou caso de polícia



Em fevereiro de 2018, a ex-namorada do vereador Professor Fransuá (PV) o acusou de tê-la agredido fisicamente em uma pousada no município de Presidente Figueiredo, a 110 quilômetros de Manaus. O motivo? Sheila Rocha, de 35 anos, teria recusado a participar de uma suposta sessão de sexo grupal com o vereador e um casal de amigos dele.

Professor Fransuá (PV) foi acusado de agressão pela ex-namorada após se recusar a participar de uma sessão de sexo grupal. À época, ele negou as acusações | Foto: Divulgação

Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que os dois ficaram hospedados em uma pousada, quando o vereador a convidou para participar da orgia com o casal de amigos. Sheila teria se recusado a participar, e segundo o B.O. registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, foi supostamente agredida por Fransuá, que teria até mandado a ex-namorada voltar a pé para casa.

À época, o vereador negou os fatos, e disse que em breve, a verdade seria restabelecida. Nada mais foi ventilado sobre as denúncias.



8 - Tentativa de censura

O ex-governador Amazonino Mendes (PDT) já tem um histórico longo de desqualificação do trabalho de profissionais de imprensa do Amazonas. Em uma dessas vezes, no ano 2000, Mendes xingou com palavras de baixo calão o jornalista Gerson Severo Dantas, hoje editor de País e Mundo da versão impressa do Em Tempo, durante coletiva.

O caso mais recente aconteceu 2018, durante uma entrevista coletiva. A repórter Larissa Santiago, da Rede Amazônica, perguntou ao então governador sobre os casos de filas em hospitais e outras unidades de saúde. Amazonino não esperou a repórter terminar, e disse que a pergunta era sem sentido e que ele era honesto. A jornalista respondeu dizendo que também era honesta.

Durante coletiva de imprensa, o ex-governador tentou desqualificar o trabalho dos profissionais do jornalismo, como já fizera em outras ocasiões | Foto: Arquivo EM TEMPO

O ex-governador ainda atalhou, dizendo que a repórter era muito bonita, e que a pergunta era "coisa de jornal", de imprensa que não estava preparada. Mendes ainda perguntou qual era a emissora de Larissa, e quando a repórter respondeu que era a Rede Amazônica, o governador abriu os braços como que dissesse "tá explicado".

O caso foi alvo de nota de repúdio por parte do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (SJPAM) e da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).



9 -" Urinando" em via pública

Em outubro de 2017, uma imagem viralizou em grupos de WhatsApp da capital amazonense. Nela, o deputado estadual Platiny Soares (PSB) aparece ao lado de seu carro, um Audi, em plena avenida Constantino Nery, na altura do bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Na ocasião, muitos sites afirmaram que o deputado eleito com apoio dos policiais militares estaria urinando em via pública. Ele negou que tivesse cometido o ato impróprio.

O deputado divulgou nota informando que a foto fora feita durante uma blitz da Polícia Militar na via e que houve "vários excessos" na divulgação da foto.

Imagem divulgada em 2017 mostra o deputado Platiny Soares (PSB) supostamente urinando na avenida Constantino Nery | Foto: Divulgação

Isso pode, deputado?



No entanto, essa não foi a primeira polêmica envolvendo Platiny. O deputado, que é originário da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), chegou a ter fotos íntimas divulgadas na internet, onde supostamente aparecia usando uma calcinha tipo fio dental durante festas de Carnaval.

Na época, o deputado se justificou, dizendo que as fotos tinham sido feitas por uma ex-namorada, e chegou a processar um portal de notícias que teria divulgado as imagens.

10 - Gêmeos separados na maternidade?

O deputado estadual Sinésio Campos também esteve envolvido em outra polêmica após ter a imagem pessoal associada ao ícone amazonense "Patixa Teló". Bastante chateado, o político resolveu subir até a tribuna e se pronunciou, em meio ao plenário da Aleam lotado, contra a comparação feita nas redes sociais.

“As pessoas precisam ter mais respeito pelo Parlamento. Isso não é brincadeira que se faça”, reclamou.

Alguns colegas de Sinésio chegaram a rir do pronunciamento.

Sinésio falou na tribuna da Aleam sobre a comparação entre ele e a "Patixa Teló" | Foto: Divulgação





Enfim...

A maioria dos casos, sendo verdade ou não, causou impactos na política amazonense. Cientistas políticos avaliam que esses tipos de registros, como os descritos pela matéria, costumam levantar pensamentos divergentes da população, que traça em sua mente novos perfis dos políticos envolvidos.

Em alguns casos que ficaram na história da política mundial, a polêmica já foi capaz de destruir um representante público. De acordo com cientista político Carlos Santiago, todos esses atos aconteceram com políticos que têm uma alta popularidade.

"Óbvio que quem tem mais popularidade é mais vigiado e está nas mídias, na televisão e redes sociais. O que fica disso tudo é que a classe política precisa trabalhar uma proteção à imagem. No mundo de hoje, com a internet, smartphones, televisão, rádio e outros meios, a imagem é bastante explorada e qualquer erro pode destruir um político", diz o cientista. Carlos aproveitou para deixar um recado para a classe política do Estado.

"O homem público tem, acima de tudo, a sua imagem valorizada. A partir dessa imagem construída é que ele é respeitado ou não na sociedade. No mundo de hoje, as pessoas não estão preocupadas se é de esquerda ou de direita, porque está muito mais ligado à confiança, muito mais do que à ideologia. Eles precisam estar muito mais atentos hoje a essas provocações e manifestações e devem ser comedidos com palavras e ações, porque qualquer ato terá um efeito enorme na sua imagem".

