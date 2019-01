'Precisamos investir na aproximação com o público', diz Josué Neto

Josué Neto fala sobre os planos para comandar a Aleam pela terceira vez | Foto: Divulgação

Manaus - Prestes a assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Josué Neto (PSD), único candidato ao cargo, após a desistência do principal adversário - o deputado estadual Belarmino Lins (PP) -, relembra falhas da presidência, que encerra na próxima quinta-feira (31), e fala sobre os planos para comandar a Casa pela terceira vez.

EM TEMPO - De onde surgiu o interesse em voltar à a presidência da Aleam, após comandar a Casa por duas vezes?

Josué Neto – Qualquer deputado tem o sonho de chegar à presidência do colegiado ao qual pertence, assim como vereadores e senadores. Mas, para isso, era necessário fazer um trabalho para ser eleito, depois disso, comecei conversas entre os amigos e uma aliança maior. Quando decidi me aproximar e apoiar o atual governador, já existia essa vontade e assim que acabou o segundo turno, já conversamos com vários colegas.

EM TEMPO – E o que o senhor pode trazer de novo para uma possível nova gestão?

JN- Eu sei o que aconteceu de bom, e isso a gente vai manter, como, por exemplo, o tratamento dado aos deputados de forma respeitosa e igual. Temos colegas mais e menos experientes, da esquerda e direita, homens e mulheres. Todos com suas bandeiras. É muito importante dar a eles a mesma oportunidade e dar o tom democrático à Aleam. Precisamos investir em tecnologia e reforçar a aproximação com o público, fazer da Casa um local de visitação pública e torná-la acessível a qualquer manifestação da população, desde o preço da gasolina, a tarifa de ônibus e a exigência de concursos públicos. Temos de abrir para os principais debates do Estado. Quero atingir o que ainda não conquistamos.

EM TEMPO – Quais os erros desta presidência, que encerra atividades na quinta-feira? O senhor pode enumerar?

JN- Eu vejo que administrativamente foi muito bom, mas é humanamente impossível um colega deputado estar participando de forma majoritária de uma eleição e ter o comando da Casa como sua prioridade. O deputado David Almeida foi um excelente presidente até o momento que não era candidato. Mas é normal que se deixe a Casa em segundo plano para se dedicar a uma candidatura. Acredito que ele cumpriu com a sua função de avançar com as necessidades da Aleam. Ele passou por um momento decisivo, por isso, houve um afastamento dos diversos segmentos políticos, o que teve reflexo na administração. Quando fui presidente nos biênios de 2013 a 2014 e 2015 a 2016, consegui dar aos servidores todas as datas-bases, menos a de 2016, quando o país passou pelo seu momento de maior crise. Em 2018, David conseguiu dar este acréscimo, que é uma obrigação da instituição, desde que haja orçamento. Quando concedi os reajustes de 2013 a 2015, o aumento foi real.

EM TEMPO – Qual a motivação dos seus últimos desentendimentos com David Almeida na Assembleia?

JN- Às vezes desentendimentos acontecem por conta de palavras, que são mal empregadas. O David é meu amigo e convivemos na Aleam há 12 anos e continuamos próximos. No momento do desentendimento, eu já tinha desejo de ser presidente da Casa, e ele não me via como bom sucessor. Eu, como democrata, recebi as críticas, me senti na obrigação de me debater. Ele tem pretensões futuras, entendemos isso muito bem. David teve mais de 400 mil votos e está habilitado para assumir qualquer cadeira no Estado. Temos uma relação tranquila.

EM TEMPO – Como o senhor articulou a confiança dos deputados que já declararam que votarão no senhor?

JN- Todos os colegas eu tenho de alguma forma alguma aproximação, como é o caso da vereadora Terezinha Ruiz, do vereador Wilker Barreto e Joana Darc, que estão vindo da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para Aleam. Uns eu já tinha proximidade, outros já conhecia a família, por exemplo. E ao conversar com eles, minha intenção foi de dizer quais são os planos para o futuro, o que mais me preocupa, para que eles possam exercer um bom mandato para a população. Quando você limita as ferramentas para os parlamentares, limita as conquistas para população. Caso eleito, pretendo garantir suporte para que os colegas possam atuar em um bom mandato. Por enquanto, tenho 17 votos e sigo conversando com demais colegas. Eu quero ganhar para ser presidente de todos.

EM TEMPO – Houve algum equívoco quanto a declaração de união com o deputado Belarmino Lins (PP), seu adversário até a última quinta-feira?

JN- Eu não falei que ia me unir, mas que estávamos trabalhando para um consenso, numa forma mais ampla e isso não quer dizer que seja a posição de vice para um e de presidente para outro.

EM TEMPO – Mas foi assim que ele entendeu.

JN- Ele entendeu assim e levou para este lado, mas é um a pessoa que respeito bastante. Quando eu entrei na Assembleia, ele já era presidente e eu votei nele por duas vezes para, então ele me deve uma. (risos).

EM TEMPO - Como está a sua relação como o governador?

JN- É uma relação institucional de diálogo. Já tive a oportunidade de falar com ele uma vez. Eu que provoquei a conversa e foi muito boa. Debatemos sobre o que penso para os próximos anos, da forma de como devemos trabalhar e o que podemos fazer para que a união da casa como executivo prevaleça. Minha relação com ele é excelente, mas não existe nenhuma relação pessoal ou política.

