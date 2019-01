Presidente da Aleam entrega 14 obras para a próxima gestão

Deputado David Almeida inaugura catorze obras na Aleam | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida, inaugurou nesta segunda-feira (28), pela manhã, 14 obras no local, para o exercício da legislatura de 2019 com início previsto para o dia 1° de fevereiro.



As obras compõem a recuperação da fachada do prédio, novo hall da Assembleia, uma nova galeria dos ex-presidentes da casa e o novo Plenário Ruy Araújo. Além disso, foram feitas inovações nas mídias digitais, que irá providenciar agilidade na tramitação de processos administrativos e legislativos.

Em discurso no novo plenário, o deputado agradeceu a presença dos demais e apresentou todas as fases das obras. “Não são ex-deputados. São deputados de legislaturas passadas”, frisou ele, ao falar sobre a nova galeria e a presença dos antigos e novos deputados da casa.

Em uma quebra de protocolo, o ex-deputado Lupércio Ramos, subiu na tribuna e fez um discurso agradecendo as melhorias. “A sociedade evolui. O mundo evolui. O Estado evolui. Todos temos que dar exemplo para uma sociedade melhor e próspera”, destacou durante o discurso.

Deputado David Almeida discursa no novo plenário Ruy Araújo | Foto: Em Tempo

Em coletiva de imprensa após a cerimônia, David Almeida salientou o trabalho feito durante os dois anos em que esteve como presidente. “Eu nunca me coloquei aqui como deputado de oposição raivosa. Pelo contrário, sempre com diálogo. E é esse o maior legado que nós iremos deixar. Isso me deixa muito feliz em poder ter feito e construído várias dessas obras”, frisa.



Segundo ele, todo o orçamento utilizado na obra foram provenientes de fontes extras.

“Eu não quis utilizar o recurso dos servidores nessas obras. Eu fui buscar fontes extras. Somente depois desses recursos estarem no caixa da Assembleia, foi que nós passamos a fazer os projetos para as modificações. Eu pude retornar algum valor aos caixas em função da crise e da diminuição do repasse do poder”, conta.

De acordo com o deputado, todos os recursos foram economizados e a utilização foi menos que a prevista em licitação. Foram orçados inicialmente um valor de R$ 4.939 milhões, mas só foram gastos R$ 4.095 milhões. Em outras palavras, uma economia de 16,9%. Segundo ele, foram sete empresas diferentes trabalhando em 14 obras no total. Apenas a passarela coberta será entregue para a próxima gestão sem estar completa.

Na próxima quinta-feira (31), será inaugurado o Centro de Mídias da Aleam. Ainda de acordo com o deputado David Almeida, o trabalho da imprensa será facilitado. “Agora, com a inauguração do centro de mídias, a Assembleia estará na questão digital. Todas as nossas mídias serão digitais e apresentarão processos de melhorias para o Poder Legislativo”, disse o deputado David Almeida.

Futuro

David Almeida durante coletiva de Imprensa | Foto: Divulgação

Questionado sobre os novos rumos de sua vida política, David afirmou que a preocupação maior é cuidar da saúde da esposa. “Eu já tinha todos os planos traçados e já na sexta-feira recebemos alguns resultados e nós precisaremos cuidar. Eu tenho projetos de programas de rádio, TV e internet. Também temos a questão da iniciativa privada e voltarei a empreender, daí que tirarei o meu sustento”, fala.



Ele também pretende voltar a participar das atividades na igreja e estudar no primeiro semestre. "Eu saio do mandato, mas não saio da política. Tem dois cargos a serem disputados em 2020. Eu sou político”, ressalta.

