Reformas na Aleam têm custo de R$4,1 milhões

O presidente David Almeida disse em seu discurso que a Aleam não pode voltar a ser coadjuvante | Foto: Malika

Com custo de R$ 4,1 milhões, foram inauguradas, nesta terça-feira (28), algumas obras do pacote de reformas da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Uma delas foi o plenário Ruy Araújo, que está com uma cara totalmente nova. O escuro da antiga decoração saiu para dar vida ao “clean”, e a parede principal da Mesa Diretora está destacada com o mapa do Amazonas.

Coadjuvante nunca mais!

O presidente David Almeida disse em seu discurso que a Aleam não pode voltar a ser coadjuvante.

— Dentro de tudo aquilo que nós fizemos, somos uma Assembleia protagonista e não pode voltar a ser um poder coadjuvante.

Sem ranço

David observou que nunca focou sua atuação de presidente na oposição ao governo.

Mas sim trabalhou pelas melhorias da Casa Legislativa.

— Não me senti de oposição ao governo de Amazonino. Fui, sim, um deputado que prezou pelo Poder Legislativo.

Puxadinho

O ex-deputado Fausto Silva será o presidente da Associação de Ex-deputados Estaduais da Aleam, cujo escritório está no 7º andar do prédio principal.

Tribuna do totó

A deputada estadual Joana Darc (PR), que defende arduamente a causa animal, terá espaço para levar o seu cachorro ao plenário.

A informação foi divulgada no Instagram da deputada.

Volta às aulas

Em suas redes sociais, Joana disse que sentiu na Aleam como se estivesse no primeiro dia de aula.

— Hoje estou na Aleam como se estivesse no primeiro dia na escola: cheia de entusiasmo e de novos horizontes.

O novo e o velho

O ex-presidente da Casa Lupércio Ramos, que também esteve na reinauguração do Ruy Araújo, disse que as mudanças necessitam de experiência.

— Estamos presenciando verdadeiras mudanças, mas, para serem viáveis, não podem prescindir da experiência acumulada ao longo da vida.

Alerta tucano

O prefeito Arthur Virgílio (PSDB) alertou sobre a fragilidade a que estará submetido o povo do Amazonas com o fim da ZFM.

O debate foi travado durante encontro com o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Seria uma tragédia

Virgílio alertou que o fim do modelo de desenvolvimento levaria os quatro milhões de amazonenses ao desespero, ao avanço sobre a floresta, atrás da sobrevivência.

— Além do desgaste internacional que o país enfrentaria –, advertiu o tucano.

Pente fino

Arthur concordou ser necessário um “pente fino” nos incentivos, para separar o joio do trigo.

— E ponderei que, se houvesse intenção de acabar com a Zona Franca, bastaria deixá-la como está hoje -, ressaltou.

Terra, urgente!

Em meio a tantas tragédias, enfim uma boa notícia para o planeta Terra.

Após décadas de proibição do uso de químicos, a camada protetora do planeta, finalmente, está se regenerando.

O buraco sobre a Antártida pode estar completamente fechado até a década de 2060, aponta a ONU.

A camada de ozônio, que protege a Terra contra os raios ultravioleta solares, vem se recuperando a uma taxa de cerca de 2% ao ano, desde 2000.

E pode estar completamente regenerada até meados deste século, aponta um estudo da ONU.

Os vilões

O levantamento atribui essa taxa de sucesso ao histórico Protocolo de Montreal, de 1987.

Esse protocolo proibiu os clorofluorcarbonetos (CFCs) usados em aerossóis e refrigeradores e outras substâncias destruidoras da camada de ozônio.

Perguntar não ofende

Do vice-presidente da República, ao comentar apurações do Coaf ligadas a Flávio Bolsonaro.

— É preciso dizer que o caso Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com o governo.

Ué, então por que os erros do , Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, têm a ver com o presidente Lula?

Esperança

Os 136 militares de Israel que ajudarão na busca de sobreviventes na cidade de Brumadinho usarão equipamentos de tecnologia, como um aparelho que consegue captar sinal de celular embaixo da lama.

E se as baterias já estiverem descarregadas? Afinal, há quatro dias os aparelhos estão soterrados na lama.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Vale tudo por vaga na Assembleia Legislativa

'Eu não tenho que ficar trocando tiro com bandido', diz Arthur Neto