Deixando para trás velhas “raposas”, Josué Neto se consolida na Aleam

A campanha para a presidência da Assembleia Legislativa foi um jogo de xadrez. E quem deu o xeque-mate foi Josué Neto (PSD), que, em relação aos outros candidatos – apesar de estar no 4º mandato –, pode ser chamado de “o mais novo”.

Josué trabalhou os 12 novos deputados, que, somados a ele, já davam a maioria. Como ele já tinha o apoio do Cabo Maciel (PR) e da Alessandra Campelo (MDB), totalizaram 15 de 24 deputados.

Quer dizer, deu xeque-mate nos demais pretendentes, entre eles, a velha raposa Belarmino Lins (PP). O garoto tem pedigree!

Cruzado de direita

Foi uma mexida inteligente.

E quando os deputados Fausto Jr. (PV), filho da presidente do TCE-AM, Yara Lins, gravou o vídeo para as redes sociais, foi um cruzado de direita no queixo do Belão.

Aí acabou a “luta”. E os demais preferiram jogar a toalha.

Tudo em família

Não que Yara tenha pedido abertamente votos para Josué.

Mas, já que é uma Lins, Belarmino esperava a fidelidade de família e, claro, o voto do filho dela.

Mas a conselheira do TCE trabalhou nos bastidores, de forma silenciosa, por Josué Neto.

Prudência e caldo de galinha

Agora que Josué já está quase sentado na cadeira de presidente da Aleam – um pouco mais maduro que das outras vezes em que comandou a Casa –, deve aprender a ouvir mais do que falar.

Afinal, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.

Conter os impulsos

O que CONTEXTO tenta dizer é que Neto precisa conduzir o Poder Legislativo com equilíbrio.

A Assembleia terá temas complexos em 2019.

Tormenta

O prenúncio de tempestade com relâmpagos e trovões deve começar logo nos primeiros dias.

Uma delas é a crise dos médicos que, na próxima semana, estarão na Aleam para dizer que não recebem há quatro meses.

Melhor prevenir…

Em 2015, o deputado estadual Dermilson Chagas (PDT) denunciou as péssimas condições de trabalho da mineração Taboca, que explora a mina do Pitinga, em Presidente Figueiredo.

— Um rompimento na represa da mineradora pode causar danos ao meio ambiente e comprometer a vida das mais de 2 mil pessoas que trabalham na mina –, alertou o parlamentar.

...que remediar!

Apesar de estarem seguras, as 29 barragens que estão no Amazonas, caso sofram algum rompimento de minérios, podem superar a tragédia de Brumadinho, segundo o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente.

— O nosso risco é diferente de Mariana e de Brumadinho, mas é preciso lembrar que estamos falando de natureza, que é instável –, cutucou Valente

Maior que Brumadinho

O diretor-presidente do Ipaam alertou ainda que é necessário redobrar a atenção e a fiscalização, antes que o pior aconteça.

— O nível de impacto pode ser maior, na mesma proporção ou até pior. Isso faz com que nós redobremos as atividades de atenção e fiscalização nessas áreas de mineração.

Barbas de molho

Para colocar as barbas de molho, uma fiscalização na Mineração do Taboca ocorrerá nos dias 8 e 9 de fevereiro.

Foi, viu e fez

O governo Wilson Lima está usando como estratégia detectar o problema e corrigir de forma imediata.

Fez o levantamento de que a estrada do município de Novo Airão (a 180 quilômetros de Manaus) estava intragável e acelerou os trabalhos de recuperação do trecho do quilômetro 22 da AM-352.

Homens na pista

Com as obras, o trecho da estrada sofreu alteração e conta com um desvio para a passagem de veículos leves e pesados.

Ao longo do trecho, foram colocadas placas de advertência para alertar os condutores que trafegam pela estrada sobre a existência de obras na região.

Totó de crachá

Agora só perde o totó quem quer.

Aqueles que criam cães já podem adquirir uma plaquinha que pode ser pendurada na coleira do animal com nome, endereço e telefone do proprietário.

Minha casa

O nome das plaquetas para identificar o endereço do cachorrinho é PlaquinhaFlex.

Caso o totó se perca ou fuja de casa, aquele que o encontrar – se for bom caráter, claro – pode telefonar ou devolver o animal no endereço.

Isso porque vai saber que, atrás daquela plaquinha, deve haver uma família em desespero.

Joana vai gostar

A deputada Joana Darc (PR), a protetora dos animais, vai adorar!

A plaquinha é em metal polido, gravada a laser e até parece uma joia!

