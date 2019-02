Mulheres na política: representatividade no Amazonas ainda é mínima

Em Tempo entrevista as mulheres da política amazonense - Edição do vídeo: Victor Costa | Autor: Rebeca Mota





Manaus - Com as últimas eleições em 2018, embora as mulheres tenham alcançado mais espaço nas cadeiras do poder do Amazonas, com aumento de nomes no parlamento e nas prefeituras, a representatividade no Amazonas ainda é mínima. O Estado conta com três prefeitas, quatro deputadas na Assembleia Legislativa e três vereadoras na Câmara Municipal de Manaus, o que representa 7,3 % da Casa.

Conforme dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Amazonas tem mais mulheres eleitoras do que homens. Elas são 51,2% contra 48,8%, de eleitores masculinos, o que contrasta com os números quando se analisa o percentual de mulheres no poder público.

Em 2006 o Amazonas elegeu três deputadas estaduais: Conceição Sampaio (PP), Vera Lúcia Castelo Branco (PFL) e Therezinha Ruiz (PFL). Nas eleições seguintes de 2010, esse número caiu para dois, permaneceram as deputada Conceição Sampaio (PP) e Vera Lúcia Castelo Branco (PTB).

Já em 2014 apenas uma representante feminina assumiu o mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a deputada Alessandra Câmpelo (MDB).

Quatro das 24 vagas para a Assembleia Legislativa (ALE-AM) no mandato atual, cujas eleições ocorreram em 2018, são ocupadas por mulheres. Dos últimos quatro parlamentos, esse é o que tem mais representatividade feminina, mas ainda não se compara com a quantidade de homens no poder.

A Dra. Mayara (PP), filha do ex-prefeito de Coari Adail Pinheiro, foi a deputada mais votada com mais de 50 mil votos. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma mulher no Amazonas jamais havia atingido esse feito. As outras mulheres eleitas, Joana D’Arc (PR) e Professora Therezinha Ruiz (PSDB), que eram vereadoras, além de Alessandra Campelo (MDB), que foi reeleita, completam o quadro de mulheres na Casa.

Na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o número de mulheres está estagnado. Hoje são três vereadoras: Professora Jaqueline (PHS) e Glória Carrate (PRP), Mirtes Sales (PR). Em 2012 também haviam três vereadoras na Câmara: Rosi Matos (PT), Therezinha Ruiz (DEM) e Vilma Queiroz (PTC), além da vereadora Pastora Luciana que era suplente.

A eleição de 2008 foi a que garantiu mais representantes, com seis vereadoras: Cármem Carrate (PMN), Socorro Sampaio (PP), Mirtes Sales (PP), Mocilda Guimarães (PRP), Marize Mendes (PTB) e Vilma Queiroz (PTC).

Congresso e Cãmara Federal

Já no Congresso Nacional o Amazonas contava com a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) e na Câmara dos Deputados, Conceição Sampaio (PP). Mas nas eleições de 2018 elas não se reelegeram. Com o resultado, o estado não possui mais representantes femininas a nível federal.

Mulheres na gestão do Estado e da Prefeitura

De 51 pessoas que fazem a composição do secretariado do governador Wilson Lima (PSC), apenas 12 são mulheres. São elas: a assistente social Márcia de Souza Sahdo, da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), a defensora pública Caroline Braz da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A professora Márcia Perales, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas (Fapeam). A advogada Neila Maria Dantas, da Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab). A engenheira elétrica Inês Carolina Barbosa, da Secretaria de Administração (Sead).

A servidora pública Keila Cristina Cunha da Silva, da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). A servidora pública Viviane Pereira, da Secretaria da Pessoa com Deficiência (Seped).

A relações públicas, Roselene Silva de Medeiros, Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). A gestora Joésia Pacheco, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A engenheira agrônoma Eda Maria Oliva, do Instituo do Desenvolvimento do Amazonas (Idam). A Jornalista Lúcia Carla Gama, da Chefia do Gabinete do Governador. E a jornalista Daniela Assayag, da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Das 24 secretarias da prefeitura de Manaus, apenas quatro são representadas por mulheres. O Fundo Manaus Solidária representada pela a primeira-dama Elisabeth Valeiko. A Parceria e Projetos Estratégicos (SEMPPE), por Maria Josepha Chaves. A Secretaria Municipal de Educação (Semed), por Kátia Helena Schweickardt. E a Fundação Doutor Thomas, por Martha Moutinho Cruz.

Diante dos 62 municípios do Estado Amazonas, apenas três mulheres comandam a prefeitura. No município de Beruri, Maria Lucir Santos, Itapiranga, Denise de Farias e Pauini, Eliana oliveira.

A voz das mulheres do poder

Deputada Dra Mayara (PP)

Deputada estadual Mayara Pinheiro | Foto: Ione Moreno

A deputada Dra Mayara destaca que o Amazonas deu um exemplo a todo Brasil ao possibilitar que uma mulher fosse a mais destacada em um pleito, sendo a mais votada na história do Amazonas.

“Eu quero dar a voz para mulheres. E acho que homens e mulheres têm diferentes particularidades inerentes ao gênero. A mulher se sente muito bem representada e mais à vontade com outra mulher em assuntos como: feminicídio, violência doméstica e saúde da mulher, por exemplo. A mulher conhece essa realidade e tem essa sensibilidade para tratar sobre esses assuntos”

Deputada Alessandra Câmpelo (MDB)

Deputada estadual Alessandra Campelo | Foto: Arquivo Pessoal

“Se você tem mais de 50% de mulheres na sociedade e tem menos de 10% a 15% no Parlamento, isso mostra claro que esse Parlamento não representa a sociedade. Eu acho que só podemos ter espaço democrático quando se tem a representatividade de todos”, destaca Alessandra Câmpelo.



Deputada Joana D’arc (PP)

Deputada estadual Joana Darc | Foto: Arquivo Pessoal

Para a deputada Joana D’arc deveria ter pelo menos 50% de mulheres no Parlamento. “É muito pouco o número que existe hoje na Câmara e no Parlamento. Entendemos que muitas vezes as mulheres são chefes de família. Elas precisam participar direta e indiretamente dos processos políticos e das decisões”, explica.



Vereadora Glória Carrate (PRP)

Vereadora Glória Carrate | Foto: Arquivo Pessoal

A vereadora Glória Carrate acredita que falta mais mulheres acreditarem nas mulheres. “Eu vejo com muita tristeza que não temos este apoio da própria mulher. Eu vejo que a mulher não vota na própria mulher. A maioria do meu eleitorado é de homens”, conta.



Carrate acredita que as mulheres têm papel fundamental nas decisões. “Nos dias de hoje os valores estão se perdendo e se invertendo. Nesse caso a mulher participa mais, se sensibiliza mais”.

E destaca ainda que existe ainda um preconceito pela a parte dos homens em verem mulheres na política. “Eu ainda percebo que ainda existe o tabu do homem que não quer as mulheres interfiram na política. Eu ainda ouço que lugar de mulher é cuidar da casa e do esposo”.

Vereadora Professora Jaqueline (PHS)

Vereadora Professora Jaqueline | Foto: Arquivo Pessoal

“Precisamos trabalhar a conscientização das mulheres. Não temos a consciência que as mulheres podem trabalhar mais políticas públicas para as mulheres. Desde 1940 temos o mesmo número de representatividade na política amazonense 10%, 11%. Por isso não temos voz”, enfatiza a vereadora Jaqueline.



Ela destaca que enfrenta o desafio de muitas vezes haver o tratamento diferenciado por ser uma mulher. “Temos dificuldades de empoderamento na política em função de sermos menos mulheres, muitas vezes somos deixadas de lado para ser consultada a parte. O eco da nossa voz é muito menor. Mas eu deixo valer a minha voz. Eu não me intimido e falo aquilo que eu não concordo”, diz.

Secretaria Municipal de Educação (Semed), Kátia Helena Schweickardt

Chefe da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Kátia Helena Schweickardt | Foto: Arquivo Pessoal

“Mulheres e homens quando têm as mesmas oportunidades, têm as mesmas condições de desempenharem funções de gestão. Este é um primeiro ajuste que temos que fazer. Não se trata pelo o fato de ser mulher ou ter que por determinação de alguém ocupar um posto, por exemplo, por contas. Para mim não é bem essa a questão. A questão é igualdade de oportunidades, remuneração igual, respeito e reconhecimento. Porque as mulheres têm as mesmas condições”, enfatiza Kátia.



Parceria e Projetos Estratégicos (SEMPPE), Maria Josepha Chaves

Parceria e Projetos Estratégicos (SEMPPE), Maria Josepha Chaves | Foto: Arquivo Pessoal

“A mulher tem um olhar mais sensível para os problemas da população. Não diria que os homens têm essa sensibilidade. Mas as mulheres têm um olhar mais maternal e carinho diante das necessidades”, diz Josepha.



Secretaria de Administração (Sead), Inês Carolina Barbosa.

Secretária Inês da Sead | Foto: Arquivo Pessoal

Para a secretária da Sead, Inês Barbosa, o serviço público, via de regra, tem caminhado para eliminar as desigualdades do gênero, mas hoje ainda se pode observar em casos isolados.



“Temos exemplos ao redor do mundo, em países hiper desenvolvidos, com economias sadias e superavitárias, que a fibra feminina já foi colocada à prova e os resultados têm sido exitosos. Portanto, não há o que se discutir, a meu ver, quando a qualidade positiva da interferência de mulheres frente as decisões do Estado. Não se deve confundir a sutileza própria do gênero feminino, com a firmeza e seriedade de suas decisões. Isto é um equívoco histórico que vem sendo desfeito por grandes mulheres que se puseram ao longo dos últimos anos à disposição de grandes nações”, explica.

Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Marcia de Souza

Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Marcia de Souza | Foto: Arquivo Pessoal

“As barreiras ainda impostas pela sociedade precisam ser trabalhadas e precisamos de políticas que promovam a autonomia da mulher em todos os níveis de atuação. Nós mesmo precisamos entender que vivemos em outro tempo e nos empoderar legalmente para defendermos nossos espaços”, explica a secretária.



Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas (Fapeam), Marcia Perales

Presidente Fapeam, Marcia Perales | Foto: Ione Moreno





Para a presidente da Fapeam, Marcia Perales, a questão que envolve conquista de mulheres ela não é de hoje e que cada espaço que ocupa pode difundir princípios em relação a igualdes entre homens e mulheres. “É uma oportunidade que não pode ser perdida. Cada uma que chega a esse lugar deve ser considerado uma conquista de todas”.



Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab), Neila Maria Dantas

Secretária da Setrab, Neila Maria Dantas | Foto: Arquivo Pessoal

A atual secretária da Setrab, Neila Dantas, a presença das mulheres tem relevância tanto na administração pública como em qualquer outro setor. Para ela não existe diferença de competência, todos podem realizar qualquer atividade ou tarefa.



“Não deve haver diferenciação entre homens e mulheres, o que precisa ser considerado é a responsabilidade no que se faz. Somos igualmente capazes. Todos somos capazes, independentemente de ser homem ou mulher. E se temos as ferramentas necessárias, podemos fazer o essencial, basta querermos”, declara.

