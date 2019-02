Deputados tomam posse e Josué Neto é aclamado presidente da Aleam

Manaus - Deputado reeleito e único candidato ao cargo, Josué Neto (PSD) foi aclamado novo presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) na manhã desta sexta-feira (1), no plenário Ruy Araújo. Ele vai comandar os trabalhos da Casa durante o biênio 2019-2020.



A eleição foi realizada após a cerimônia de posse dos 24 deputados eleitos para a 19ª legislatura da Aleam, que teve a presença do governador Wilson Lima (PSC) e do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Yedo Simões. Ao todo, 12 deputados foram reeleitos e 12 novos foram eleitos para compor o quadro de parlamentares durante o quadriênio 2019-2022.

Deputado Saulo Viana é um dos novatos | Foto: MARCIO MELO

Novos deputados

No quadro de novos deputados está Dra Mayara (PP), Roberto Cidade (PV), Delegado Péricles (PSL), Wilker Barreto (PHS), Saullo Vianna (PPS), Joana Darc Protetora Animais (PR), João Luiz (PRB), Fausto Júnior (PV), Prof. Therezinha Ruiz (PSDB), Felipe Souza (PHS), Carlinhos Bessa (PV), Álvaro Campelo (PP).

Reeleitos

Na lista de reeleitos, figura Abdala Fraxe (PODEMOS), Adjuto Afonso (PDT), Alessandra Campelo (MDB), Belarmino Lins (PP), Cabo Maciel (PR), Dermilson Chagas (PP), Dr. Gomes (PRP), Josué Neto (PSD), Ricardo Nicolau (PSD), Serafim Corrêa (PSB), Augusto Ferraz (DEM) e Professor Sinesio (PT).

Serafim Corrêa esclareceu que vai apoiar um governo que veio fortalecido da eleição e que o papel da assembleia é fiscalizar as ações dessa gestão. “Existem saltos que o estado não pode dar e despesas com as quais não pode arcar. Precisamos de maturidade para dialogar. Com a nova composição da Casa, teremos 12 novos deputados. Juventude e experiência vão se completar”, avaliou.

Deputado Serafim Corrêa | Foto: MARCIO MELO

Gestão democrática



Em discurso após a eleição, o novo presidente afirmou que fará uma gestão democrática e a favor da população. “Nosso principal desafio será fazer com que a Aleam, juntamente aos demais poderes, chegue a locais longínquos do Amazonas Vamos agir dentro da legalidade e da democracia, utilizando as leis a favor da população, sempre entendendo que o povo está em primeiro lugar”, garantiu.

Assumindo a presidência da Casa pela terceira vez, Josué Neto destacou ainda que a assembleia irá trabalhar juntamente ao Governo do Estado durante a gestão de Wilson Lima. “A partir de agora, sob condição de presidente da Casa, institucionalmente, vamos estender a mão para trabalhar em conjunto. As cobranças, sugestões e críticas fazem parte da nossa democracia”, completou.

Wilson Lima

O governador Wilson Lima, por sua vez, apresentou um breve balanço do primeiro mês de gestão e avaliou de forma positiva a ponte entre governo e Aleam.

“O que estamos fazendo aqui é um projeto de construção, uma caminhada, que possamos caminhar juntos e encontrar uma solução. Temos retornos significativos na Segurança Pública, onde houve redução da criminalidade em relação a janeiro do ano passado. Também iniciamos a recuperação de unidades escolares e estamos trabalhando na defesa da Zona Franca de Manaus, buscando diversificação da atividade econômica”, disse.

Governador Wilson Lima Participou da cerimônia | Foto: MARCIO MELO

Ele adiantou que o líder do governo na Casa deve ser anunciado na próxima terça-feira (5), mesmo dia em que será feita a leitura da Mensagem do Governador, e avaliou que a capacidade de diálogo com todos os parlamentares é uma característica essencial para a escolha do representante governista.

A Mesa Diretora

Além do presidente, também foram escolhidos os novos integrantes da Mesa Diretora, composta por 1º, 2º e 3º vice-presidentes, secretário geral, 1º e 2º e 3º secretários, além do ouvidor e do corregedor. Apenas uma chapa participou da disputa.

Com isso, a 1° Vice-presidente será Alessandra Campelo; a 2° Vice-presidente será Mayara Pinheiro (PP); e o 3° Vice-presidente será Roberto Cidade (PV); Delegado Péricles (PSL) ficará com o cargo de Secretário Geral; o 1° Secretário será Cabo Maciel (PR); o 2° Secretário: será Augusto Ferraz (DEM); e o 3° Secretário será Fausto Júnior (PV); Felipe Souza (PHS) ocupará o cargo de Ouvidor, enquanto Abdala Fraxe (Podemos) será Corregedor.

Alessandra Campêlo é a vice-presidente | Foto: MARCIO MELO

Alessandra Campêlo comemorou sua participação na Mesa Diretora. “Nós estamos passando por um novo momento. Eu assumo agora como 1ª vice-presidente. É a primeira vez na história da Assembleia que uma mulher é a 1ª vice. Nós já tivemos outras mulheres na Mesa e já tivemos até uma presidente da Assembleia, que foi a deputada Beth Azize, no entanto é a primeira vez que a gente assume esse posto de 1ª vice-presidente, que é a pessoa que responde logo após o presidente”, disse.

Tendo como sua principal bandeira a Saúde, a deputada Dra Mayara (PP),eleita como 2ª vice-presidente, visa priorizar recursos para recuperar as unidades hospitalares da capital e do interior. A deputada enfatizou que existe um aglomerado de motivos e razões para que o caos tenha se instalado na região e que isto tem que ser enfrentado e superado.

"Não adianta agora a gente querer achar só os culpados, isso cabe aos órgãos competentes, a partir de agora todos os eleitos têm que trabalhar para que essa realidade mude", disse.

Neutralidade pautará Aleam nos primeiros meses de governo

Com o início da 19ª legislatura, os deputados estaduais já sinalizaram neutralidade em relação ao governo de Wilson Lima (PSC). Dos 24 parlamentares que fazem parte da nova composição Aleam, mais da metade deve se manter isenta e independente durante seus mandatos.

José Neto assume a presidência pela terceira vez | Foto: MARCIO MELO

Esse grupo é representado principalmente por parlamentares estreantes na política, como o deputado Delegado Péricles (PSL) e Saullo Viana (PPS), que destacam o trabalho em prol da população amazonense como prioridade ao aprovarem ou não matérias enviadas pelo executivo estadual.

O delegado afirma não ter vínculos partidários com o atual governador, mas assegura que não apresentará resistência à nenhuma iniciativa em prol da população do Amazonas. "Nunca farei oposição por oposição. Sempre que for algo que beneficie a população estarei ao lado para defender", disse.

Também estreante, Saullo Vianna ressalta que vai pautar seu mandato na vontade do povo. “Fui eleito com 27.880 votos e sou grato pela confiança em mim. Votarei em todas as matérias que beneficiem a população e contrário àquelas que não considerar favoráveis”, afirma.

Os parlamentares ficarão no poder pelo próximos quatro anos | Foto: MARCIO MELO

Além deles, Doutora Mayara (PP), Roberto Cidade (PV), Joana D’arc (PR), João Luiz (PRB), Therezinha Ruiz (PSDB), Álvaro Campêlo (PP), Adjuto Afonso (PDT), Alessandra Campelo (MDB), Ricardo Nicolau (PSD), Dermilson Chagas (PP) e Augusto Ferraz (DEM) também se mantiveram neutros.

De acordo com o deputado Álvaro Campelo, é importante não adotar uma postura de forma precipitada. “A nova administração mal iniciou e não há como adotar uma posição neste primeiro momento. Aguardarei os 100 primeiros dias de Governo para decidir de que forma irei me posicionar”, explica.

O rol de parlamentares favoráveis ao governo é composto pelo presidente da Aleam, Josué Neto (PSD), Belarmino Lins (PP) e Serafim Corrêa (PSB). Coincidentemente, os dois últimos foram candidatos à presidência da Casa e desistiram da disputa na última semana antes da eleição, o que definiu a aclamação de Josué.

Entretanto, o governo de Wilson Lima também terá oposição na Casa. O deputado Wilker Barreto (PHS) deve assumir a liderança da oposição. Para ele, é importante não ficar em cima do muro. “Farei uma oposição crítica e construtiva. Acredito que posso contribuir para que o governo tenha êxito”, declarou.

