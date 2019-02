Pagamentos a empresas de saúde estão confirmados, diz governador do AM

Wilson Lima informou que o governo deve alcançar R$ 100 milhões em recursos aportados para pagamentos da área da saúde | Foto: Márcio Melo/ Em Tempo





Manaus - O governador do Estado, Wilson Lima, confirmou, na manhã de sexta-feira (1º), durante abertura dos trabalhos legislativos da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), que os pagamentos acordados junto às empresas de serviços de saúde já estão sendo feitos pelo Governo do Amazonas.

“Já liberamos, desde quinta-feira (31), R$ 50 milhões para começar a pagar os fornecedores da área de saúde. Mais R$ 13 milhões estão em análise e podem ser liberados a qualquer momento, estando na dependência apenas de uma questão de documentação”, afirmou o governador.

Ainda de acordo com Wilson Lima, ao todo, o governo deve alcançar R$ 100 milhões em recursos aportados para pagamentos da área da saúde, se considerados os R$ 65,7 já divulgados e outros R$ 32 milhões em restos a pagar, também liberados.

“Além disso, estamos conversando com os fornecedores para que possamos renegociar os débitos anteriores”, destacou.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), até a manhã desta sexta-feira, R$ 26,4 milhões, dos R$ 65,7 milhões destinados para o setor em janeiro, estavam aptos. Já a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) informou que os valores começaram a ser creditados em conta no mesmo dia.

A Sefaz-AM também informou ter liquidado, nesta sexta-feira, R$ 32 milhões de restos a pagar da Susam, o que somam R$ 58,4 milhões de pagamentos em uma semana.

De acordo com o secretário estadual de Fazenda, Alex Del Giglio, há uma determinação do governo em concluir, de imediato, os pagamentos aptos na Susam.

“O que está sendo encaminhado, a gente está pagando. Foi assim com os R$ 32 milhões de restos a pagar encaminhados ao longo da semana. Só hoje autorizamos R$ 28 milhões desse valor. O restante já tinha sido autorizado”, explicou Del Giglio.

O secretário ressaltou, ainda, que há um prazo entre a autorização do pagamento e o crédito em conta, que depende do banco da empresa. Se for o mesmo banco do governo, elas recebem no mesmo dia. Se for diferente, tem o prazo de transferência bancária.

“Por isso, tem empresas que liberamos hoje, mas que vão receber na conta somente na segunda-feira”, explicou Del Giglio.

Força-tarefa

Desde o início da semana, uma força-tarefa vem atuando na Susam para agilizar os processos de pagamentos, que passam por várias fases, antes de serem enviados à Sefaz.

Segundo o vice-governador e secretário Estadual de Saúde, defensor Carlos Almeida, espera-se que, ao longo da próxima semana, os demais processos em trâmite sejam concluídos até que todo o valor disponibilizado esteja na conta das empresas.

A Susam ressalta, no entanto, que a conclusão do processo de pagamento depende de a empresa estar com toda a documentação referente a encargos e outras obrigações em dia.

Compromisso

No último dia 24 de janeiro, o Governo do Estado assumiu o compromisso de pagar R$ 65,7 milhões aos fornecedores da saúde, com prioridade às que têm mão de obra envolvida, no caso as empresas médicas e de serviços de saúde.

